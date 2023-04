Uma estadia. Vista para a Ria de Aveiro numa escapadinha para a natureza

Alexandra Moura, Katty Xiomara, Dino Alves, Storytailors e Nuno Gama são os autores da decoração dos cinco quartos duplos e cinco suítes da Tijosa Eco-house Camp, em Ovar. Com foco na sustentabilidade e privacidade, os hóspedes podem chegar de barco ou por estrada neste alojamento.

Os produtos consumidos no espaço serem provenientes da Biohorta e de produção local, sendo a cozinha do restaurante Bamboo da responsabilidade do chef Sérgio Balreira, onde se destacam os sabores regionais.

O conforto é outra das apostas deste projeto, que dispõe de um menu de almofadas além de as camas serem as suecas Hästens, reconhecidas como as melhores do mundo. As áreas comuns, são decoradas com obras de arte com assinatura de artistas de renome.

Aveiro fica a 30 minutos e a praia está a uma curta distância. As reservas podem ser feitas através do e-mail info@tijosaecohouse.pt ou do contacto telefónico +351 960 451 489 e, também, das plataformas de reservas como Booking e Tripadvisor. Os quartos, para abril, têm um custo a partir dos 220€ com pequeno-almoço incluído.

Uma refeição. Pão de Ló a triplicar e um Menu de Mercado especial

créditos: Divulgação

Inserido no coração de Lisboa, o hotel de cinco estrelas dedicou-se ao Pão de Ló e fê-lo estrela da ementa em dias de festa. Além do doce típico da época, o BARH&Terrace, no quinto piso, preparou um Menu de Mercado que é uma verdadeira homenagem à Páscoa.

Fiel às tradições, ainda que reinventadas, o Bairro Alto Hotel preparou-se a rigor para a época pascal. Das fornadas mais recentes saem, por estes dias, versões variadas de Pão de Ló que podem ser degustadas na Pastelaria-boutique, adjacente à receção do hotel de cinco estrelas, mas não só.

Vendidos à unidose, destaque para o pão de ló com azeite e flor de sal e para o pão de ló com cacau e café. A chef pasteleira Maria Ramos preparou um pão de ló familiar, sujeito a encomenda com 24 horas de antecedência.

Do piso térreo para o quinto andar, também há pão de ló, embora integrado num Menu de Mercado, válido apenas entre os dias 3 e 9 de abril. Alusivo à época da Páscoa, o menu servido no BAHR&Terrace é da autoria do chef executivo Bruno Rocha.

Dele fazem parte opções como canja de perdiz e arroz do Mondego (10€), ovos escalfados com ervilhas e pão alentejano (20€), bacalhau dourado (24€), polvo à lagareiro (28€), arroz de cabrito à Monção (29€) e, pão de ló com azeite e flor de sal (3€).

Os vinhos da semana, a acompanhar as sugestões referidas, provêm de diferentes regiões vinhateiras, do Douro à Península de Setúbal, e o brunch, servido em simultâneo com o Menu de Mercado, está disponível a 8 e 9 de abril.

Uma visita. Conhecer as caves do vinho do Porto

créditos: Lifestyle

Com uma vista privilegiada sobre o Douro, as caves da Churchill’s, em Vila Nova de Gaia, são uma paragem a considerar para quem é apaixonado por vinhos. No centro de visitas, os visitantes têm a possibilidade de conhecer o processo de envelhecimento de vinhos com a equipa de ‘wine educators’, ou até desfrutar de uma prova exclusiva e personalizada com um dos seus enólogos.

Uma visita às caves da Churchill’s passa pela Sala dos Tonéis, o Armazém dos Tawny e a Cave de Vintage. Os visitantes são guiados pela história de 40 anos da casa ‘Churchill’s’ e da família que a fundou, ficando a conhecer o mundo do vinho do Porto através do processo de envelhecimento – dos grandes tonéis de Reserve e LBV, à cave onde os vinhos do Porto Vintage descansam e envelhecem em garrafa, até ao grande armazém de pipas onde se envelhecem os Tawny da casa e o seu icónico vinho do Porto branco seco.

As experiências de provas estão divididas entre vinhos do Porto e do Douro e os visitantes podem optar por várias provas.

Nas duas experiências é possível pedir uma seleção de queijos, para acompanhar, ou ainda optar pela Prova do Dia. As provas variam entre os 15€ e 45€ por pessoa.

Para além das caves, os visitantes podem, a partir de 5 de maio, de sexta-feira a domingo das 14h às 19h, desfrutar do resto do dia no 1982 Bar e no jardim.

As visitas e provas podem ser feitas de segunda-feira a domingo, sempre das 10h até às 18h, sendo que a última visita às caves está marcada para as 17h. E o jardim está aberto de sexta-feira a domingo, das 14h às 19h, a partir de 5 de maio.

A Churchill’s oferece ainda a possibilidade de os visitantes marcarem uma visita exclusiva com a presença de enólogos. Para esta modalidade é necessário contactar a marca através de email ou por telefone.

Uma exposição. Biografia imersiva de Frida Kahlo em Lisboa prolongada até junho

créditos: DR

Os amantes de Arte e do universo policromático de Frida Kahlo vão ter mais oportunidades para visitar a única exposição imersiva dedicada ao percurso de vida da artista mexicana em Portugal. Com data de fim inicialmente prevista para o dia 9 de abril, “Frida Kahlo, a Biografia Imersiva”, em exibição na Immersivus Gallery Lisboa, situada no Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras, foi prolongada até ao dia 18 de junho.

Resultante da parceria entre a Immersivus, o ateliê OCUBO, a Frida Kahlo Corporation, a galeria Ideal Barcelona e o estúdio criativo Layers of Reality, a exposição “Frida Kahlo, a Biografia Imersiva”, é um mergulho multissensorial na vida de uma das artistas mais influentes de todos os tempos, contando já com mais de 80 000 visitantes em Portugal.

Através de uma combinação única de ambientes físicos e digitais, que incluem um espetáculo multimédia 360º, experiências de realidade virtual, animações holográficas e video mapping em esculturas, é possível vivenciar, com todos os sentidos, os momentos que mais marcaram a vida e obra de Frida Kahlo, e explorar o seu imaginário.

Paralelamente a esta iniciativa, também “Misterioso Egito”, uma aventura imersiva pelos mistérios do Antigo Egito que transforma os visitantes em intrépidos exploradores, será estendida até à mesma data, nas Immersivus Gallery Porto e Lisboa.

“Frida Kahlo, a Biografia Imersiva” pode ser visitada de terça-feira a domingo, a partir das 16h30, e os bilhetes custam entre 8€ e 15€. “Misterioso Egito”, por seu turno, está disponível de terça-feira a domingo, com sessões às 11h, 14h e 17h no Porto e às 14h (à semana) e às 15h (ao fim-de-semana), em Lisboa, e entradas entre 8€ e 15€. Os bilhetes podem ser adquiridos através da plataforma PORTUGALAGENDA.COM.

Uma atividade. Vilamoura Nature Run para animar o sábado de Páscoa

Com partida e chegada da Marina de Vilamoura, com vários percursos com diferentes dimensões. São estes alguns dos ingredientes da Vilamoura Nature Run.

É da Marina de Vilamoura que a Vilamoura Nature Run vai partir para percorrer alguns trilhos da região. Há três percursos com diferentes distâncias: 6, 11 e 16 quilómetros. Os percursos privilegiam o contacto com a natureza e atravessam o Parque Ambiental de Vilamoura e o Dom Pedro Vitória Golf Course, por exemplo.

A corrida realiza-se a 8 de abril, com partida às 10h30 da Marina de Vilamoura.

O traçado contará com ponto para distribuição de águas e, no final, haverá um momento de convívio e um momento para que os participantes possam recarregar energias.

Os interessados devem fazer a respetiva inscrição no link https://www.queroir.pt/vilamoura-nature-run. O valor da inscrição dará direito ao kit atleta que inclui dorsal, t-shirt técnica, vários brindes, vantagens e descontos nos serviços dos patrocinadores.

A vertente solidária estará presente neste evento. A organização vai doar 1€ de cada inscrição à Mulherendo - Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose.