No próximo sábado, dia 27 de fevereiro, vai decorrer o Baby Health Summit, um evento solidário 100% digital destinado a ajudar os pais, recentes e futuros, a enfrentar os desafios da paternidade na atual pandemia.

O valor do bilhetes vai reverter na íntegra para a Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI). As famílias interessadas podem inscrever-se no evento aqui ou adquirir bilhetes gratuito aqui (há 50 bilhetes para oferecer).

O contexto pandémico atual veio gerar níveis de ansiedade elevados nos casais grávidos ou pais recentes, tornando aquele que deveria ser um momento de alegria num momento de dúvidas e incerteza. Numa altura pré-covid, a fase da gravidez e do parto era um momento de felicidade partilhado pelos pais com a família e amigos, mas, agora, além da ameaça do próprio vírus, o isolamento tem impedido os futuros pais de partilhar a sua alegria com aqueles que mais gostam.

Este evento serve, por isso, para ajudar os pais a promover experiências positivas, bem como a tranquilidade no seu quotidiano durante esta fase tão especial. Agora, transformada num momento de apreensão, prevenção redobrada e muitos cuidados.

A primeira convidada será a Enf.ª Isabel Ferreira, Especialista em Saúde Materna e Obstétrica e Conselheira de Amamentação pela OMS/UNICEF, que estará presente para ajudar os futuros pais a promover experiências positivas de gravidez e parto num contexto de pandemia que veio reforçar alguns receios.

Num segundo momento, sob o mote “Confinados em casa: Como a adaptar sem a transformar numa redoma”, a Diretora Técnica da Associação Para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) e especialista em Segurança Infantil, Sandra Nascimento, vai deixar algumas dicas úteis para a gestão da casa e da dinâmica familiar no desafio acrescido do confinamento.

E se a ideia do bebé ficar doente já assustava muitos pais, esta preocupação aumenta com todos os efeitos da pandemia. Nesse sentido, o Dr. Hugo Rodrigues, Pediatra e autor do site Pediatria para Todo, responde à questão “O meu bebé adoeceu! E agora, o que devo fazer?”.

Por fim, a especialista Magda Gomes Dias, Fundadora da Escola da Parentalidade e Educação Positivas, vai explicar “A importância dos 2 primeiros anos na criação de uma relação com maior significado”.