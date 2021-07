Poetas de seis países participam na edição de 2021 do Festival de Poesia de Lisboa (FPL). Entre os destaques, além do homenageado escritor moçambicano Mia Couto, estão nomes como Boaventura de Sousa Santos, Heloísa Buarque de Hollanda, Luz Ribeiro, Ondjaki, Fado Bicha, TRANSarau e Judite Canha Fernandes.

Serão nove mesas, seis saraus, três oficinas e três espetáculos poéticos, além da “Cerimónia de Premiação”, que contemplará o primeiro lugar com o troféu de participação, certificado e publicação de um livro de poesias com lançamento na Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP de 2022).

A programação é aberta ao público geral através das redes sociais do Festival. As inscrições, que encerraram em maio, oferecem aos poetas inscritos acesso às três oficinas de criação literária, um espetáculo poético exclusivo, participação no concurso de poesias, publicação do poema na antologia “Terra: uma poética de nós e ainda três exemplares do livro”.

O FPL é uma iniciativa sem fins lucrativos criada em 2016, que tem como principal objetivo a valorização da Língua Portuguesa e o incentivo à leitura. Ao longo dos últimos anos. A iniciativa foi dealizada por Jannini Rosa e Carla De Sà Morais e conta com o apoio institucional do Instituto Camões desde 2018.