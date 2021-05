Criados pela revista Monocle, e atribuídos pela primeira vez em 2021, os Design Awards representam a celebração e o reconhecimento formal a nível mundial dos melhores designers e novos trabalhos de design, da arquitetura ao urbanismo e do design gráfico à produção de mobiliário.

O Studio Astolfi, criado em 2009 pela arquiteta e artista plástica Joana Astolfi, foi distinguido na categoria de Best Visual Merchandising pelo exímio trabalho de vitrinismo desenvolvido ao longo dos últimos anos para marcas de luxo, onde se inclui a Hermès.

Os projetos e autores premiados nas 50 categorias individuais foram selecionados pelos editores da Monocle e pela rede de correspondentes na área do design, tendo por premissa a ideia de que um bom design pode melhorar a nossa qualidade de vida, um ponto de vista há muito defendido pela Monocle, e que a revista inglesa acredita ser uma questão de importância global. A lista dos 50 vencedores dos Design Awards foi divulgada na edição de maio da revista Monocle.

"Tendo passado os últimos 14 anos a traçar o perfil dos arquitetos, urbanistas, designers gráficos e das marcas de mobiliário mais interessantes do mundo, sentimos que esta era a hora de reconhecer esse talento de forma mais formal”, refere Andrew Tuck, editor-in-chief da Monocle, na apresentação oficial da primeira edição dos Design Awards.

Para Joana Astolfi, fundadora e diretora criativa do Studio Astolfi, “ver o nome do Studio Astolfi — especialmente na edição inaugural dos Design Awards — em destaque ao lado de referências do design mundial como David Chipperfield ou a Vitra, e de todos os outros, representa, acima de tudo, o reconhecimento do trabalho que temos vindo a desenvolver no estúdio na última década.”

Joana Astolfi (Lisboa,1975), arquiteta, artista plástica, colecionadora e voyeuse. Astolfi ilcenciou-se em Arquitetura em Inglaterra. Viveu e trabalhou 12 anos fora de Portugal, entre Londres, Munique, Los Angeles e Veneza onde, durante 2 anos, integrou a equipa da Fabrica (Centro de Pesquisa Criativa da Benetton).

Em 2009, monta o Studio Astolfi, um atelier com uma equipa de 20 colaboradores (arquitetos, designers, artesãos e escultores) agora sediado num antigo armazém têxtil em Marvila, que se dedica à reabilitação de espaços, design de interiores, vitrinismo, cenografia, criação de instalações artísticas e concepção de peças de autor.

Astolfi trabalha a partir de objetos e imagens que já têm um a história e uma verdade própria e transforma-os, através de um ‘twist’ conceptual, em ‘objets d’art’. Ressuscita objetos ‘doentes’ e esquecidos, dando-lhes nova vida e novo uso. Cada espaço, montra ou peça que cria é única e exclusiva.

Astolfi gosta de celebrar o erro. Interessa-lhe o humor que surge através do inesperado e das imperfeições. As suas peças já viajaram o mundo com várias exposições e têm sido adquiridas por diversos colecionadores.