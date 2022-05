Arte urbana é a grande protagonista na nova exposição patente em Lisboa

Numa exposição que dá palco a instalações inéditas de sete street artists portugueses, o Amoreiras Creative Hall é uma viagem ao imaginário destes artistas, com um estilo muito próprio, desde a ilustração ao realismo.

Helio Bray, Styler, Adamastor Studio, Gonçalo Mar, Los Pepes Studio, Mariana Duarte Santos e João is Typing são os artistas convidados desta mostra. Segundo a dupla Meggie Prata e Francisco Leal, dos Los Pepes Studio, responsáveis pela curadoria desta exposição, o critério principal para a escolha dos artistas convidados foi a relevância de seus projetos artísticos na esfera pública, mais especificamente através da arte urbana.

“Quisemos transportar para o Amoreiras o universo da arte urbana e o que se está a fazer hoje em dia. Dentro deste universo, procurámos convidar artistas com trabalhos distintos, para mostrar as diferentes abordagens que existem. Outro aspeto que tivemos em conta, foi a integração de artistas que se encontrem em diferentes fases das suas carreiras”, afirmam os Los Pepes Studio.

Habituados a usar as paredes da cidade como telas, Helio Bray, um dos artistas em destaque da mostra, conta que aproveitou a exposição no Amoreiras para, mais uma vez, demonstrar a sua versatilidade artística. “Sou um artista que adora inovar. Para esta exposição, criei duas obras frente a frente, uma monocromática e outra bem marcada pela cor, como que numa ode representativa das várias fases das nossas vidas”, explica o artista contemporâneo.

A exposição terá visitas guiadas em grupo, com o máximo de 25 pessoas, que decorrerão em maio (dia 21) e em junho (dias 4 e 18), pelas 11h00. As visitas são gratuitas e as marcações deverão ser feitas no balcão de informações do shopping.