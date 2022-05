No próximo passeio Pelas Aldeias de Beja, a 21 de maio, a proposta é calcorrear ruas e campos de Penedo Gordo. Oportunidade para os participantes escutarem história de outros tempos como a lenda da Fonte das Cavadas, símbolo da localidade.

“A distância não nos permitirá a visita, mas ouviremos certamente falar da Villa Romana de Pisões e de outros sítios arqueológicos que um dia, se forem escavados, certamente alterarão parte da história que temos contado sobre esta grande Beja de milénios”, recorda o município bejense na divulgação da iniciativa.

O ponto de encontro será a aldeia de Penedo Gordo, às 9h30. Este será o antepenúltimo passeio pelas aldeias antes do seu término em julho.

Com as inscrições limitadas a 20 participantes, a inscrição no passeio é gratuita, embora feita antecipadamente através do e-mail turismo@cm-beja.pt ou telefone 284 311 913. Neste último número, os interessados poderão obter mais informações sobre o passeio.