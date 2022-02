Adultos informados, crianças felizes: conheça os workshops educacionais que pode fazer em março

Uma maré de conversas

Ajuda de Mãe | Online | 3, 10, 16, 24, 31 mar.

A Ajuda de Mãe promove conversas online sobre diversos temas, dirigidas a pais e educadores. Constrói-se, assim, um espaço seguro, focado na partilha de dúvidas. Ao longo do mês, abordam-se tópicos como o planeamento familiar, o papel do pai, saúde mental e gravidez. Afinal, a falar é que as famílias se entendem.

Os desafios do pós-parto

Uterus | Online | 8 mar.: 11h

O pós-parto é um período maravilhoso, que também acarreta os seus desafios. A pensar nas mães e bebés, a Uterus promove um círculo de intercâmbio, onde se discutem experiências e dificuldades. O objetivo está em conviver com outras mulheres em situações semelhantes, dando voz às emoções em conjunto.

Descobrir o eneagrama

Walk your way | Online | 8, 15, 22 mar.: 21h

Paula Pranto, diretora executiva da empresa de desenvolvimento comportamental Walk Your Way, encabeça uma sessão focada na introdução ao Eneagrama. O Eneagrama ajuda a construir caminhos para a evolução pessoal, enaltecendo relações familiares e profissionais. Conheça os nove perfis motivacionais que o vão melhorar o seu dia a dia.

Lidar com o luto infantil

Parentalidade positiva | Online | 10 mar. a 5 mai.

Os momentos de luto são particularmente difíceis de processar na infância, exigindo vários cuidados. A Parentalidade Positiva organiza um workshop com o intuito de ajudar educadores a acompanhar os mais novos durante o luto. Comunicar a morte e possibilitar a despedida são apenas alguns dos temas em destaque.

Segurança ao ar livre

APSI | Presencial (Lisboa) | 26 mar.: 10.30h-12.30h

Uma vida ativa em família proporciona inúmeros benefícios, ainda para mais no clima solarengo de Portugal. Para passear em segurança, é essencial ter um carrinho que acomode os mais novos nas suas aventuras. A APSI incentiva pais e educadores a exporem as suas dúvidas em consultas presenciais.