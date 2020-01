Quando somos guiados pela energia do amor, sentimo-nos em maior conexão connosco e com os outros, somos guiados a percorrer o caminho dos nossos sonhos e tudo se vive em maior serenidade e harmonia.

Nome: Abraça o teu coração – Deixa-te guiar pela energia do Amor Data: 11 janeiro 2020 Local: Lisboa Facilitadoras: Soraia Sequeira – Life Coach Joana Costa – Oxigénio da Alma Horário: das 14h30 às 18h30 Investimento: €35,00 Vagas: 15 Data limite de inscrições: 7 de janeiro de 2020 Link evento Facebook E-mails para inscrições e mais informações: soraiasequeiralifecoach@gmail.com oxigenioalma@gmail.com

Por forma a iniciarmos o ano de 2020 centrados e alinhados, esta sessão foi por isso desenhada com o objetivo de promover a conexão de cada um com o seu coração e a energia mais pura que nele habita.

Através da fototerapia queremos convidar todos os presentes a confiarem nas escolhas pessoais, que permitam que o inconsciente colabore no sistema do qual todos fazemos parte: o sistema do coração.

A meditação guiada pretende levar cada participante, a um mergulho interno, reconhecimento e expansão do amor que vive dentro de si.

Será um workshop vivencial, onde a meditação será guiada e a dinâmica da fototerapia permitirá que todos participem ativamente na descoberta dos insights mais reveladores.

Neste workshop iremos:

Promover a libertação daquilo que nos bloqueia;

Tornar consciente as escolhas por meio do coração;

Abrir o coração à energia do amor;

Criar equilíbrio e harmonia interior.

Estamos a preparar uma tarde de entrega e profunda conexão.

Os participantes devem fazer-se acompanhar de: