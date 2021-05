Com a promessa de revolucionar a forma como se perceciona e entende os habituais serviços de entregas ao domicílio, a Shopopop é a primeira empresa de entregas colaborativas a atuar em Portugal.

Já implementada em Lisboa, Montijo e Setúbal, esta é a plataforma que permite que qualquer um possa ser Shopper e rentabilizar os seus trajetos diários para realizar entregas no próprio dia, flexíveis, económicas e sustentáveis.

Líder europeia de entregas colaborativas entre particulares, a Shopopop chega a Portugal para demonstrar que o seu modelo de delivery é uma solução segura, rápida e sustentável.

Contribuindo para a redução de emissões de CO2 nas cidades, nesta plataforma as entregas são realizadas por Shoppers, pessoas comuns que aproveitam as suas deslocações do dia a dia e tempos livres para realizarem entregas onde e quando quiserem, ajudarem os seus vizinhos e ainda obterem um rendimento extra.

Assim, a Shopopop democratiza o delivery e permite que qualquer pessoa possa fazer parte desta experiência através de um processo bastante simples, visto que apenas é necessário descarregar a app da Shopopop, realizar o registo pessoal, reservar uma entrega próxima da localização pretendida, recolhê-la e entregá-la ao cliente, recebendo automaticamente uma gratificação.

Nos primeiros meses de operação conta já com parceiros como lojas Minipreço, E.Leclerc, Meu Super e Horto do Campo Grande, e diversas pastelarias e mercearias, o modelo de entregas da Shopopop é ideal para negócios com necessidade de distribuição no próprio dia, num raio de 15 quilómetros, cujas encomendas não se tratem de produtos para consumo imediato e não tenham dimensão superior à transportável num carro particular, de que são exemplo os supermercados, as floristas, mercearias, garrafeiras e grandes superfícies especializadas.

Adicionalmente, a Shopopop é também uma mais-valia para o cliente final, permitindo não só que este possa receber as suas encomendas também aos fins de semana e feriados, como assegura a possibilidade de seleção do horário mais conveniente para a entrega, dispondo de precisão horária, mensagens de aviso, acesso a um link de rastreio e ainda facilidade de comunicação com o Shopper.

App Shopopop

“Desde o seu lançamento em França, em 2016, a Shopopop acumulou 1400 parceiros com uma forte presença nas maiores cadeias de grande distribuição, como Intermarché, Eleclerc e Auchan, contabilizando cerca de 130 000 entregas mensais. Atualmente presente também em Itália, Bélgica e Portugal, o sucesso do modelo deriva do crescimento esperado do e-commerce para os próximos anos – o qual foi amplamente potencializado pelo contexto de Covid-19”, afirma João Sanches, Country Manager da Shopopop em Portugal.

“Esta é uma plataforma de entregas que incentiva o estabelecimento de laços entre vizinhos, devolvendo o sentido de comunidade às cidades. Em França, 20% dos supermercados já oferecem entregas colaborativas. Será interessante ver o quão rápido alcançaremos esta penetração nos novos países”, acrescenta.

A Shopopop aproxima vizinhos e comunidades através de Shoppers que contribuem ativamente para a construção de uma comunidade mais sustentável e colaborativa.