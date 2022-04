O concerto, marcado para dia 16 de abril, no Centro de Congressos do Algarve, contará com uma sessão, às 21h30, e um programa especial onde um quarteto de cordas irá interpretar algumas das mais famosas músicas de sempre da banda britânica de rock, num tributo à banda de Freddie Mercury.

É, assim, uma sugestão de atividade em família diferente para quem ruma até ao Sul do país para celebrar as festividades da Páscoa.

Queen foi uma banda britânica de rock, fundada em 1970, que ficou conhecida por ter uma música altamente eclética, variando entre várias vertentes do rock, e pela excentricidade do seu vocalista, Freddie Mercury.

O programa, que tem a duração de uma hora, conta com a interpretação de obras como “We Will Rock You”, “Somebody To Love”, “Bohemian Rhapsody” ou “I Want To Break Free” e “The Show Must Go On’”.

Os bilhetes para o concerto podem ser adquiridos no site ou app da Fever a partir de 15,00€ por pessoa, valor que varia consoante o tipo de bilhete selecionado.

O conceito Candlelight volta a surpreender em Portugal, levando ao Algarve uma experiência única à luz das velas, num concerto exclusivo, que alia a delicadeza da música clássica ao romance e mistério.