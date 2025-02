Uma propriedade histórica com charme e sofisticação acaba de chegar ao mercado. A Villa La Paisible, refúgio da icónica Audrey Hepburn durante três décadas, está disponível para venda através da Knight Frank, parceira da imobiliária portuguesa Quintela + Penalva desde 2021.

Localizada em Lausanne, na Suíça, esta magnífica villa do século XVIII combina a elegância campestre com detalhes de luxo. Com 1.000 metros quadrados distribuídos por três pisos, a propriedade conta com 21 divisões amplas, incluindo 12 quartos e oito casas de banho. Totalmente renovada em 2001, a remodelação respeitou o seu legado histórico, preservando materiais nobres e detalhes arquitetónicos que reforçam o seu caráter único.

O interior reflete uma fusão harmoniosa entre o clássico e o contemporâneo, destacando-se os soalhos em terracota e parquet de carvalho, cinco lareiras imponentes e uma atmosfera acolhedora que atravessa toda a casa. A propriedade dispõe de cinco acessos distintos, um dos quais conduz a um apartamento independente com dois quartos e uma cozinha totalmente equipada.

No exterior, os mais de 16 mil metros quadrados de terreno oferecem um verdadeiro oásis privado, com árvores centenárias, jardins bem cuidados e uma piscina aquecida. Além disso, há duas garagens e um amplo estacionamento ao ar livre com capacidade para 15 viaturas.

Uma residência única, onde história, requinte e conforto se encontram. O valor da propriedade está disponível sob consulta.