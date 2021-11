Com os primeiros dias de chuva e frio do outono, chega também a época mais especial do ano, o Natal. É altura de tornar a casa ainda mais acolhedora e de a preparar para receber esta estação como sempre sonhou. E a IKEA já tem a inspiração e todas as soluções necessárias para isso mesmo.

Das luzes à decoração, passando pelo papel de embrulho e pelos sabores suecos à mesa, não vai faltar nada.

Conheça na galeria algumas das sugestões que darão um toque de magia a este Natal:

A iluminação não pode faltar! Seja na rua ou em casa. O conjunto de 24 estrelas em dourado é perfeito para isso mesmo. Podem ser usadas em árvores na rua, para dar brilho ao bairro, ou para trazer ainda mais magia à árvore de Natal dentro de casa.

Depois de comprados todos os presentes, é necessário encontrar a forma perfeita de os embrulhar. As várias opções de papel, as caixas com diferentes cores e as fitas e cordéis permitem dar asas à criatividade e dar um toque personalizado a cada embrulho.

A IKEA tem as soluções de decoração que vão tornar qualquer casa ainda mais acolhedora nesta altura do ano. Basta escolher alguns detalhes desta coleção para complementar a decoração já existente e o resultado será certamente mágico.

Nesta ocasião festiva, a decoração natalícia também se estende à mesa da ceia. Este ano, as decorações com azevinhos e as luzes em forma de folha trazem um ambiente leve e orgânico a todas as refeições.