No local do evento encontra-se a Lusíadas Saúde – serviço médico oficial do festival pela quarta edição consecutiva –para prestar assistência a todas as situações clínicas, tanto a nível de saúde física quanto mental.

A existência de assistência no local revela-se importante, porém, a prevenção é sempre a melhor amiga do nosso bem estar. Assim, para um experiência positiva no evento, vale a pena adotar algumas medidas preventivas e cuidados de saúde para que consiga usufruir do RiR sem que o mesmo constitua uma fonte de stress, ansiedade e inquietação.

Veja 9 dicas para aproveitar ao máximo o último fim de semana do Rock in Rio 2024

1. Planear com antecedência

É fundamental planear, com antecedência, os concertos que se quer assistir e as atividades que se quer realizar no recinto. Fazer um pequeno cronograma pode ajudar a reduzir a ansiedade e a maximizar o tempo a dedicar a cada diversão.

É importante verificar a rota de transportes públicos disponíveis até ao Parque Tejo, bem como as opções de estacionamento na zona envolvente, evitando assim situações de stress de última hora.

2. Descanso antes, durante e depois do festival

Garantir noites de sono adequadas antes e depois do festival é fundamental, já que o cansaço acumulado pode amplificar os níveis de stress e afetar de modo negativo a experiência no local.

Durante o dia, é aconselhável fazer uma pausa entre os concertos e diversões nos espaços dedicados ao descanso e relaxamento existentes no festival.

Em situações de maior cansaço, uma massagem terapêutica pode ajudar a aliviar tensões e melhorar a circulação sanguínea.

Caso haja necessidade de aconselhamento médico mais preciso, deve-se recorrer ao serviço médico prestado pelo Hospital do Rock e pelos profissionais de saúde presentes no local.

3. Preparação física e emocional

Nas semanas que antecedem a realização do festival, é aconselhável definir uma rotina de exercícios físicos para ajudar a aumentar a resistência física e mental, bem como os níveis de energia.

A prática de exercícios localizados de fortalecimento muscular, de Pilates, de Yoga, e a realização de caminhadas ao ar livre são alguns exemplos que poderão ajudar nessa preparação física e mental. .

É importante, também, fazer alongamentos diários para melhorar a flexibilidade do corpo, dos músculos e prevenir eventuais lesões.

4. Gerir expetativas

Ser realista é a melhor chave para gerir expetativas neste tipo de evento. É provável que, perante tanta oferta musical, não se consiga ver todos os concertos e nem aproveitar todas as atividades e diversões paralelas.

Por isso, é fundamental manter o foco no que realmente é mais importante e no que irá proporcionar uma melhor experiência no festival e aceitar, ao mesmo tempo, que possam surgir mudanças de planos, pois será sempre a melhor solução para reduzir os níveis de stress se algo não acontecer conforme o esperado.

5. Recurso a técnicas de relaxamento

Em situações de stress e ansiedade, manter sempre uma respiração profunda e recorrer a outras técnicas de respiração e relaxamento que permitam acalmar a mente e relaxar o corpo. O recurso à técnica da atenção plena ajuda a manter o foco e a estar presente, no “aqui e agora”, para melhor aproveitar cada momento proporcionado pelo festival.

6. Segurança pessoal

Para que a experiência no Rock in Rio seja o mais divertida possível, mas também tranquila, é muito importante manter a atenção nos pertences pessoais, garantindo que estão seguros e sob total controlo e vigilância.

Não é aconselhável que se levem objetos de elevado valor, seja material ou emocional, para o recinto, já que a movimentação e o afluxo de pessoas podem levar à perda ou roubo.

É importante definir um ponto de encontro com o grupo de amigos e/ou acompanhantes para o caso de alguém se perder ser mais fácil o reencontro no local.

7. Hidratação e alimentação equilibrada

É importante beber bastante água durante o evento, pois o calor e a agitação que se vive durante os concertos podem levar à desidratação e, consequentemente, ao aumento dos níveis de stress e ansiedade.

Deve-se evitar o consumo excessivo de álcool e de refrigerantes, dado que estas bebidas aumentam a desidratação do corpo.

O ideal é fazer refeições leves e saudáveis. As frutas e lanches naturais são boas opções para ingerir durante o festival.

8. Conhecer o ponto de atendimento médico no local

É muito importante saber onde se localiza o ponto de atendimento médico no recinto do festival. Neste caso, é a Lusíadas Saúde que está a assegurar o serviço médico do Hospital do Rock. Neste local, existe uma equipa de cerca de 200 profissionais de saúde.

No recinto do Parque Tejo existe uma unidade clínica outdoor constituída por 12 equipas – oito incluem suporte básico de vida e quatro são dedicadas ao suporte avançado de vida – e por infraestruturas de assistência fixas, nomeadamente, um centro médico (que contempla um gabinete e sala de observação, uma sala de reanimação e uma área dedicada à imagiologia), um posto de saúde (localizado atrás do palco principal e que presta assistência a situações clínicas menos complexas), cinco carros de apoio médico e quatro ambulâncias estrategicamente posicionadas.

9. Pós-festival

Após os dois fins de semana de concertos e plena diversão do Rock in Rio, é importante reservar tempo para relaxar e descomprimir, pois isso ajuda a assimilar as experiências vividas no festival e voltar à rotina gradualmente e com tranquilidade. É importante refletir sobre os momentos positivos vividos na 10.ª edição e no que se aprendeu com mais uma experiência.