Numa altura em que a maioria das famílias se encontra em casa, é importante que esta seja o mais confortável possível.

Para isso, basta seguir estas oito dicas essenciais:

1. A sua casa é o seu porto seguro. Prepare-o para que esta premissa seja uma realidade. Reveja as divisões da sua casa, livre-se do excesso de objetos e outros que não usa, arrume para que possa de forma prática, harmoniosa e simples aceder ao que necessita sem exigir desarrumar e arrumar. Adapte cada espaço para sentir-se em harmonia.

2. Abra bem as janelas e deixe entrar o sol, a luz e o ar. Refresque e areje bastante a sua casa. Afaste cortinados para entrar a luz e o sol. Coloque almofadas ou sofás/poltronas junto das janelas para poder usufruir do sol durante o dia.

3. Se tiver varanda ou terraço, crie um espaço de relaxamento que lhe permita ficar a usufruir do mesmo durante algum período do dia: vá para fora dentro de casa. Coloque ou semeie uma planta e regue-a diariamente. Se tiver uma mesa aproveite para trabalhar fora.

4. A sua sala poderá ser o espaço de convívio e conforto da família, mas, se não tiver escritório, poderá ter de ser adaptado a homeoffice. Olhe bem à sua volta e para o espaço e reorganize-o. Garanta um espaço tranquilo e dedicado para o seu teletrabalho, com luz, e distante de distrações.

Onde possa concentrar-se, fazer videoconferências e isolar-se quando necessário. Idealmente um espaço que não seja um ponto de passagem.

5. No seu quarto: mantenha-o arejado, limpo e reserve-o para os seus momentos de descanso. Se outro espaço não houver, reserve uma zona nos seu quarto para poder exercitar-se diariamente. O ideal é escolher o início do dia, de manhã, antes do seu pequeno-almoço, para começar bem o dia.

6. A sua cozinha é o espaço que mais do que nunca reunirá a sua família a várias horas do dia. Deixe-a arrumada, limpa e com o mais necessário mais acessível por graúdos e miúdos. E lembre-se, água e líquidos são essenciais. Deixe para os mais jovens, as garrafas ou o jarro com água disponível para beberem ao longo do dia.

7. Ao final do dia, se puder, feche as janelas, aqueça a sua casa para ter o conforto desejado, relaxe tornando a sua casa de banho num SPA. Acenda as velas, ligue uma música tranquila e tome o seu duche quente, passe um bom creme hidratante no corpo, que o revigorará para mais um dia.

8. E lembre-se, a vida em isolamento social exige respeito por si, pelos outros. Não faça ruído fora de horas e contribua para a harmonia da sua casa e também dos seus vizinhos.

Dicas: Thermor (soluções de aquecimento e aerotérmicas)