A 20 de outubro, assinala-se o Dia Mundial de Combate ao Bullying. A Fábula, a Booksmile e a Lilliput sugerem cinco leituras que nos interpelam sobre esta temática. Podem ser lidas autonomamente pelas crianças e jovens, mas também em família, na escola e na comunidade, como base para suscitar o diálogo acerca de uma matéria difícil de abordar com sensibilidade e justiça.

Em comum, todas estas histórias apresentam personagens que procuram o seu lugar no mundo e reivindicam o direito a serem aceites tal como são.

O Leão Leonardo não se identifica com os comportamentos agressivos habitualmente esperados da sua espécie, preferindo dedicar-se à poesia e fazer amizade com uma pata. Um menino sofre com as dificuldades causadas pela sua gaguez e luta com as palavras, até que o pai lhe mostra como os sobressaltos do seu discurso são tão belos como o fluxo das águas do rio. Leo é um menino com síndrome de Asperger que encontra num polvo fêmea alguém capaz de o compreender. Há um Pato que não gosta de água, mas isso não o impede de travar amizade com o Sapo, que adora chapinhar.

Por fim, e para leitores mais crescidos, um extraordinário romance de Jason Reynolds, embaixador norte-americano para a literatura juvenil, que cruza 10 histórias sobre jovens no seu caminho para casa, sendo o bullying um dos temas tratados.

Como ser um Leão

Ed Vere | Fábula

O Leonardo é um pequeno leão amistoso e tranquilo, a quem todos dizem que deve ser feroz. Uma história sobre preconceito, tolerância e bondade.

Leo e o Polvo

Isabelle Marinov | Lilliput

Um menino com Síndrome de Asperger constrói uma ligação especial com uma das criaturas mais incríveis do planeta. Uma história delicada que trabalha o desenvolvimento emocional, o conhecimento e a interação adulto-criança.

O Pato que Não Gostava de Água

Steve Small | Booksmile

Uma história encantadora, belissimamente ilustrada e com um toque de humor, que nos ensina uma importante lição: muitas vezes, as nossas diferenças transformam-se em laços que nos unem para sempre!

Eu Falo Como um Rio

Jordan Scott e Sydney Smith | Fábula

História comovente que aborda a questão da gaguez e todas as suas implicações emocionais, mas que termina com um final de superação. Um livro intimista e poético, para quem se sente diferente, solitário ou incapaz de se integrar.

Olha Para os Dois Lados

Jason Reynolds | Fábula

Este livro aborda com humor e sensibilidade uma série de questões que afetam os adolescentes: bullying, insucesso escolar, doença, discriminação racial e de género, crise familiar e financeira… Depois de o ler, passamos a olhar com mais atenção e respeito para os dois lados de cada pessoa com quem nos cruzamos no nosso caminho.