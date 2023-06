Faça uma lista dos livros que quer comprar

Com tantos stands e livros, é fácil ficar perdido. Por isso, o melhor é fazer uma lista e verificar a editora de cada um dos livros. Ao saber exatamente quais os livros que quer e qual é a editora, consegue encontrar os livros mais facilmente e sem perder muito tempo à procura.

Compre mais barato na Hora H

Se procura as melhores promoções, não pode faltar à Hora H que acontece de segunda a quinta-feira, com exceção de feriados, das 21h às 22h. Todos os livros, dos stands aderentes, com mais de 24 meses ficam com 50% de desconto. É ou não um ótimo motivo para ir à Feira do Livro?

Aproveite os Livros do Dia

Se não tem disponibilidade para ir à Hora H, não se preocupe, pode sempre aproveitar os livros do dia. Todos os dias, há um ou mais exemplares diferentes, por editora, que ficam com um belo desconto. Pode ver os livros do dia no próprio site da feira.

Passe pelos stands de alfarrabistas

Uma outra dica para aproveitar a Feira do Livro é procurar pelos livros manuseados e pelos stands de alfarrabistas. Algumas editoras têm cestos com livros com algumas marcas de uso, apenas a 5 euros. Além disso, pode encontrar muitas pérolas nas bancas dos alfarrabistas.

Aproveite os vários eventos

Por último, mas não menos importante, para uma experiência completa na Feira do Livro, não se esqueça de ver que eventos e sessões de autógrafos do dia. É sempre uma ótima forma de conhecer os seus autores preferidos ou, até mesmo, conhecer novos autores e novos livros.