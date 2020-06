Redecore a sua varanda, terraço ou jardim com novos móveis e objetos. Aposte em têxteis em linho e algodão com tons suaves, em tapetes de juta e em cestas de ráfia e faça um upgrade elegante à sua casa, a condizer com as temperaturas altas.

Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram