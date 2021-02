Inicia-se no primeiro dia em que a lua está na fase nova. Este ano, tem lugar a 12 de fevereiro. Este animal, que tem como elemento o metal, é correspondente ao ano 4719 do calendário chinês, que termina a 31 de janeiro de 2022. Veja as nossas propostas!

