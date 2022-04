Viver ao ar livre: dê mais vida ao seu jardim, terraço ou varanda

Quando falamos de exteriores, falamos de jardins, terraços, pátios ou até de uma varanda. Apenas um pouco de espaço lá fora e já é o suficiente para aproveitar o calor, relaxar, ler um livro, apanhar um pouco de sol e receber os amigos.

Ter um jardim, um terraço ou uma varanda para desfrutar da companhia de amigos e da natureza é um desejo comum a quem vive uma rotina atribulada. Considerados ambientes nobres, não importa o tamanho que tenham, estes espaços servem várias funções e devem ser aproveitados ao máximo.

créditos: hôma

Com uma decoração especial e cuidada, é possível transformar os espaços exteriores das casas e apartamentos em locais agradáveis, aconchegantes e integrados com a natureza. Sejam grandes ou pequenas, é preciso pensar em soluções e elementos chave para compor as áreas, como plantas, vasos, mobiliário próprio e outros acessórios.

Existem muitas opções práticas, sustentáveis e criativas para todos os estilos. Para que se possa inspirar e criar o seu, deixamos diversas ideias para colocar em prática. Siga todas estas inspirações da hôma Happy Home Living.

Todos lá para fora

As varandas, os jardins ou os pátios são uma extensão da casa e, por isso, devem ser cuidados e decorados como qualquer outra divisão. Especialmente nos meses mais quentes do ano, sabe sempre bem poder relaxar e usufruir do seu espaço exterior, do sol e do bom tempo.

Quem tem crianças também sabe a importância de viver mais o exterior nesta altura onde os dias já são mais compridos, e onde os mais pequenos podem correr, brincar e gastar energias aproveitando mais a natureza em vez de se fecharem num quarto.

créditos: hôma

Para decorar o seu jardim de forma simples, priorize a escolha de peças adequadas para a área externa e que tragam funcionalidade, charme e beleza ao espaço, adaptando-o às necessidades da sua família.

Colocar vasos com plantas e flores, criar espaços com mobiliário confortável, guardar um recanto para a zona de refeições e usar cores vivas são apenas algumas ideias para decorar estes espaços. Opte por formas simples e leves, materiais apropriados que resistam ao exterior e com inúmeros acabamentos.

Transformar o seu jardim ou terraço em uma extensão da sua casa significa criar uma sensação de continuidade na decoração.

Com criatividade, pode dar nova vida ao espaço externo e aproveitar muito mais tempo no exterior.

Lounge ao ar livre

Está na altura da sala de estar se mudar para o exterior da casa. Mobiliário próprio para exterior, cadeiras confortáveis e uma grande mesa para a família são fundamentais.

Encontrar o mobiliário de exterior certo para o seu espaço é um dos pontos principais para que consiga um ambiente que ofereça o máximo conforto.

créditos: hôma

As opções podem ser variadas e os móveis podem ser em madeira, palhinha, rattan ou ferro forjado, com um ar mais rústico e campestre ou com linhas muito contemporâneas.

Se o espaço o permitir, tente criar áreas diferentes, como se do interior da casa se tratasse, com uma zona de sofás, poufs e cadeirões para relaxar e outra só dedicada às refeições.

Uma zona com mobiliário de madeira ou rattan combina com uma vasta gama de acessórios em diferentes materiais e cores.

créditos: hôma

Outro estilo aconchegante que é tendência nestes ambientes de decoração de exterior é o“boho”. Perfeito para relaxar e estar com os amigos, este estilo boémio e casual cria um “lounge” ao ar livre que irá transmitir uma atmosfera de verão de Ibiza.

Uma boa combinação de vários estilos providencia uma decoração única ao seu jardim, terraço ou varanda e oferece uma nova vida a estes espaços, melhorando o seu conforto.

Para esta área de descanso e relaxamento com sofás, poufs e mesas de apoio, escolha uma zona com mais sombra ou que esteja mais protegida de chuvas súbitas e da força do sol. Desta forma também protege os materiais como os tapetes ou os têxteis.

créditos: hôma

À mesa

Com bom tempo, nada melhor do que uma fantástica refeição ao ar livre com a família e os amigos. Crie uma zona de refeições e aproveite bem esses momentos disfrutando plenamente dos dias de calor.

As mesas de madeira com cadeiras em fibra natural são uma boa opção para as refeições ao ar livre, como também para o descontraído café da manhã ou da tarde. Para algo mais relaxado e confortável opte por cadeiras com cochins no assento.

créditos: hôma

Mas um espaço para refeições ao ar livre não é apenas uma mesa e algumas cadeiras no pátio ou no jardim. É também uma oportunidade para expressar a nossa personalidade através da decoração. Assim, cuide de todos os detalhes, desde o mobiliário até aos acessórios que coloca na mesa.

créditos: hôma

Com serviços em estilo mais rústico e artesanal ou mais alegre e colorido, divirta-se a compor as suas mesas ao ar livre. Use elementos da natureza nos centros de mesa e invista nos pormenores para criar momentos ainda mais agradáveis e inspiradores.

O espaço pode ainda diversificar-se e servir de apoio a uma churrasqueira para grandes refeições com os amigos. Neste caso, é comum que todo o ambiente seja coberto sem, no entanto, deixar de ter uma ligação ao exterior.

créditos: hôma

Exteriores com acessórios coloridos

Existem muitas formas de dar vida ao seu jardim ou varanda e alegrar estes espaços. Invista algum tempo na decoração e verá que terá maior prazer em passar algum tempo no exterior.

Um elemento tão simples de decoração como umas almofadas pode fazer uma enorme diferença na criação de um ambiente que tem como objetivo relaxar.

Crie uma atmosfera divertida e alegre e use as cores para dar vida ao seu espaço com acessórios decorativos de cores fortes, mesmo a chamar o bom tempo. Escolha almofadas coloridas em laranja, turquesa, rosa, amarelo limão ou coral.

créditos: hôma

Para além das cores vivas de verão, misture padrões tropicais e florais que dão um toque casual aos espaços ao ar livre e para um estilo mais “boho”, acrescente algumas almofadas com franjas ou borlas de algodão e linho.

Natural living

Sustentabilidade e ecologia nunca foram temas tão importantes como agora. Vemo-lo na forma de conceber os espaços exteriores, mas sobretudo na escolha dos materiais. Madeira, bambú, rattan e palhinha nunca foram tão populares.

créditos: hôma

Para os amantes de algo mais neutro, os tons naturais, como terracota e bege, também aparecem entre as tendências de decoração de exterior e são ideais para criar espaços mais puros e tranquilizantes.

Iluminar o exterior

Uma iluminação de exterior apropriada vai tornar o seu espaço num sítio mais acolhedor para partilhar bons momentos com a família e os amigos.

Umas simples linhas de luzes suspensas e dispostas com sabedoria podem dar um efeito especial ao seu espaço e convidar a agradáveis noites de verão.

Use lanternas de chão ou de mesa para criar um ambiente acolhedor, glamouroso e mágico à noite.

créditos: hôma

Quando o sol se põe, a sua escolha de iluminação configura o clima para a decoração do jardim ao ar livre. As opções tradicionais incluem iluminação própria para exterior, bem como luzes cintilantes que criam uma atmosfera acolhedora em torno da sua zona de refeições.

Velas e candelabros também são escolhas que podem facilmente amplificar a luz que produzem, colocando-os em tabuleiros espelhados no centro da sua mesa de jantar.

Abraçar a tendência indoor-outdoor, com iluminação elegante, é uma maneira fácil de aproveitar ao máximo a sua decoração ao ar livre durante os meses mais quentes. Quando o seu jardim é uma extensão da sua casa, pode desfrutar da paisagem natural sem se sentir desconectado dos confortos do interior.

Existem ainda candeeiros e iluminações à base de energia solar que não precisa de ligar à tomada caso não tenha nenhuma no exterior e que resolvem essa questão e permitem uma excelente iluminação.

A escolha das plantas e flores

Os espaços exteriores são uma extensão da casa e também merecem atenção na sua decoração. Conheça bem as plantas e flores que escolher, invista em ideias simples e criativas, reaproveite materiais, use cores, diversos vasos e acessórios. Aproveite todas essas sugestões para fazer do seu espaço externo um local lindo, confortável e acolhedor.

créditos: hôma

As flores são decorativas e embelezam qualquer espaço mas são também, por vezes, o elemento da natureza que necessitamos nas nossas vidas. Para que sirvam o nosso propósito devemos ter em conta alguns elementos preponderantes na escolha das plantas, nomeadamente, o espaço que temos à disposição no jardim ou varanda. Se for relativamente pequeno, as flores ou plantas de grande porte não serão as mais indicadas.

Um terraço com plantas e flores proporciona naturalidade e intimidade e cria uma conexão real com a natureza. Para não ter que prescindir das flores coloridas nos meses quentes, recomendamos uma alegre mistura de plantas e se não tem muito tempo para jardinagem, algumas plantas artificiais de aspeto natural são perfeitas para essas situações.

créditos: hôma

Depois das flores escolhidas, complete a decoração com vasos que combinem com o estilo da casa. Os vasos são uma excelente forma de decorar o jardim e organizar as flores. Pode usar uns maiores para combinar diferentes espécies ou optar por vários pequenos e distintos para criar uma composição inusitada. Se tiver uma varanda com pouco espaço, opte por vasos que se penduram na parede. Dão cor e alegria, sem ocupar tanto espaço.

Agora que começamos a sentir que o verão está mesmo ao virar da esquina, está na altura de preparar a casa para a chegada do bom tempo e voltar a usar o seu espaço exterior, por mais pequeno que seja.

Inspire-se com estas propostas da hôma Happy Home Living e prepare-se para a estação mais florida do ano.

Partilhe estas ideias de decoração perfeitas para o verão com os seus amigos e familiares e dê a inspiração necessária para tornar os seus espaços exteriores mais acolhedores.