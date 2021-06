A Burel Factory pretende levar design, cor e conforto a todas as casas de férias, com peças tecidas em cores de sol e de mar, e tons que evocam serenidade, tranquilidade e descontração.

São peças-chave para um ambiente acolhedor, funcional, evasivo, e juntam design intemporal a uma manutenção muito pouco exigente — como se quer nas férias.

Mantas, almofadas, jarras, individuais e outros objetos dão um toque especial e único a qualquer lugar, e são elementos de serenidade e bom gosto, seja onde for.

A tecer o futuro com os fios do passado

Reconstruiu-se uma fábrica de lanifícios do século XIX, do tempo em que a indústria se fazia à mão–a Burel Factory -onde os teares do século XIX se fazem ouvir a produzir produtos em pura lã, mantas e o burel, um tecido tipicamente português cujas referências remontam ao século XI e que foge agora do imaginário histórico para ser aplicado em peças únicas, tingidas de cores pulsantes com um design contemporâneo.

A fábrica, que se encontrava num processo de insolvência, foi adquirida e reconstruída pelos proprietários dos hotéis, com o objetivo de salvar uma tradição enraizada na história da região, um património industrial único e assegurar os postos de trabalho e a transmissão do conhecimento dos ofícios da lã às novas gerações.

A Burel Factory situa-se na Vila de Manteigas, a 12km dos hotéis. Tem uma vertente museológica, sendo um dos melhores exemplos de turismo industrial do país, organiza visitas diárias guiadas em português, francês e inglês e tem ainda uma loja onde pode adquirir o que acabar de ver produzir.

E porque a cidade fez um apelo à Serra, a marca abriu 3 lojas com peças de decoração, moda, arquitetura e design de interiores: a Burel Chiado, em Lisboa, na Rua Serpa Pinto no15-B; a Burel Porto, na Rua de Mouzinho da Silveira no83; e mais a recente, a Burel Arquitetura, na Rua do Ferragial no4, em Lisboa.

Um percurso turístico que começa no Chiado em Lisboa para subir às montanhas da Serra da Estrela.