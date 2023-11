“Dormir a sono solto”, “dormir como os anjos”, “dormir num mar de nuvens”. Não carece de grande esforço resgatar da nossa memória frases que, de imediato, associamos a uma noite de sono reparador. Dormir está na nossa natureza, um terço das nossas vidas é dedicada ao sono. Uma noite bem dormida é sinónimo de mais saúde, vigor, favorece a boa disposição, a concentração, a atenção e o raciocínio. Em suma, traduz-se em qualidade de vida.

É certo que, chegada a noite, agigantam-se os problemas que nos acompanham no dia a dia. As horas de escuridão nem sempre são boas conselheiras. As preocupações adensam-se e, não raro, surgem as insónias e a ansiedade. É um facto. Mas, e se aquela superfície que nos acolhe durante horas a fio, ou seja, o colchão, estiver também ela a contribuir para agudizar o desconforto? Impõe-se a pergunta: Porque havemos de entregar as nossas merecidas noites de descanso a um colchão menos bom, quando o que está em causa é o nosso bem-estar?

O que é um colchão de alta gama? É um colchão destinado a cobrir a necessidade no descanso, desenhado e fabricado com materiais de alta qualidade. A qualidade dos materiais de fabrico, com viscoelástica de alta densidade, traduz-se numa melhor receção do corpo durante o descanso, e numa melhor ergonomia e adaptação do colchão ao corpo durante o sono. Conta com um maior poder descontraturante, maior respirabilidade, que evite o calor, e uma maior firmeza.

Renovar o nosso descanso também passa por encontrarmos um colchão de alta qualidade, um objetivo que o mês de novembro promete concretizar. De 17 a 27 de novembro, os colchões de alta gama da Maxcolchon estão ao melhor preço. Isto, a pretexto de um momento único, a Black Friday, com promoções imbatíveis para acompanhar aqui.

Acresce que todos os colchões Maxcolchon contam com envio grátis, dez anos de garantia e cem noites grátis de prova.

Para nos facilitar a escolha e antecipar a eventual aquisição de alguns dos topos de gama, a marca especialista em produtos de descanso, deixa-nos três pistas, o mesmo é dizer, um trio de colchões com tecnologia de ponta e materiais de vanguarda que nos levam ao melhor dos mundos quando o assunto é um bom sono.

Colchão Prince

O colchão Prince é ideal quando o objetivo é melhorar o descanso. Trata-se de um colchão fabricado com viscoelástica, um material que garante firmeza e reduz as pressões no corpo. O núcleo deste colchão é fabricado com uma carcaça de molas ensacadas (nesting), a mais recente tecnologia em colchões de molas. Acresce que o colchão Prince conta com duas faces úteis, que devem ir alternando a cada três meses, no máximo. Ou seja, há que virar o colchão da cabeça aos pés e de cima para baixo. Graças à sua elevada resiliência, este tipo de colchão permite desfrutar de uma grande independência de zonas de descanso. Isto significa que evita o clássico efeito ressalto que, como sabemos, pode ser muito incomodativo.

Colchão Poseidón

O nome deste colchão dá-nos uma pista sobre como é dormir sobre a sua superfície. O colchão Poseidón é fabricado para que o sono se aproxime do descanso dos deuses. Regressando à terra e na prática, este colchão combina com grande harmonia a adaptabilidade, a respirabilidade e a firmeza. Um colchão pensando para exercer no nosso corpo um efeito descontraturante, ou seja, aliviar-nos das tensões acumuladas durante o dia.

Colchão Mlily Stark

A firmeza intermédia deste colchão, a sua elevada respirabilidade, adaptabilidade e comodidade, foram projetadas para não nos deixarem indiferentes. Uma peça preparada com o preceito que se entrega às coisas verdadeiramente preciosas. O colchão Mlily Stark conta com tecidos especiais, como o ice-feel, que proporciona uma sensação refrescante e capaz de envolver todo o corpo durante as horas de descanso.

Com este trio de colchões o problema não será dormirmos, mas sim levantarmo-nos.