As altas temperaturas convidam à praia e à piscina e a momentos de lazer à sombra mas as suas culturas também reclamam atenção neste período do ano. Veja tudo o que o seu jardim, as suas plantas e as suas culturas lhe pedem e exigem este mês e organize-se.

Este mês não pense só em praia, em piscina e em descanso. Observe cuidadosamente a vegetação, a folhagem e a floração de todo o jardim e assegure-se de que tudo está em perfeitas condições para enfrentar os dias de calor que habitualmente se fazem sentir nesta época. Tenha também particular atenção ao solo. Verifique se se encontra arejado, equilibrado em nutrientes, sem parasitas e com boa capacidade de filtrar a água, condições essenciais ao desenvolvimento de plantas e culturas. Este é um mês de muitas colheitas mas a rega nunca pode ser esquecida. É também uma boa altura para efetuar mondas e tratamentos fitossanitários que se venham a revelar necessários nesta fase. É ainda tempo de transplantes, de podas e de alporquias. A partir de meados do mês, há enxertias para fazer. Siga os nossos conselhos, organize-se e não salte nenhuma das tarefas para que possa tirar o máximo partido do seu jardim e aproveitar para desfrutar da sombra numa relaxante tarde de verão.

































































