É lá que, em períodos normais, passamos grande parte do tempo em que estamos em casa. Para além de dormirmos, é também neste espaço que guardamos algumas das coisas que mais nos são essenciais no quotidiano. Anda a pensar em remodelar esta divisão mas não tem nenhuma ideia quanto às novas peças que deve adquirir nem ao estilo estético que deve adotar? Propostas não faltam! Veja as soluções decorativas que se seguem e redecore o espaço à sua imagem. Há sugestões para todos os gostos...