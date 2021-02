Nas civilizações antigas, as suas cores e os seus aromas fizeram das rosas uma flor de eleição, de admiração e de desejo. Com o passar do tempo, além de deslumbrar em maciços e composições florais, passaram a integrar a maioria dos produtos de perfumaria e cosmética Tem rosas no seu jardim? Então leia este artigo e aprenda mais alguns truques sobre como tratar convenientemente delas. Descubra, de seguida, cinco dos cuidados a ter para garantir um desenvolvimento mais salutar.

1. Corte as rosas secas com as folhas à altura da segunda ou da terceira intersecção, a partir da flor para estimular o aparecimento de novos rebentos.

2. Elimine os rebentos que surjam por baixo do nó principal ou do enxerto. Este tipo de rebentos geralmente são como ladrões que enfraquecem e debilitam o exemplar. Consegue distingui-los pela fragilidade porque não produzem flores e têm sete folhas por pecíolo.

3. Evite que as suas roseiras passem sede senão perderão parte das flores e a recuperação é difícil.

4. Faça uma poda estética depois da floração nas roseiras que não refloresceram. Corte os ramos laterais à altura das gemas vigorosas. Depois, elimine os ramos secos e velhos que se encontram junto dos novos e desbaste o resto da ramagem.

5. Trate preventivamente o pulgão e o oídio e em caso de ataque combata-os com um inseticida próprio e com um fungicida específico.