Existem gestos que, repetidos regularmente, têm um efeito protetor e benéfico no desenvolvimento das espécies botânicas que tem no interior da sua casa. Tal como sucede com as de exterior, um par de cortes periódicos realizados de forma correta ajudam a manter as suas plantas intactas durante todo o ano. Aproveite quando estas estão a sofrer secura ambiental e o calor próprios do aquecimento para fazer os cortes. Descubra, de seguida, as regras que deve seguir para o fazer.

1. Elimine periodicamente as folhas secas ou deterioradas para favorecer o aparecimento de ramos novos e evitar o risco de doenças. Em plantas como esta aspidistra, para um melhor crescimento e desenvolvimento, faça os cortes rente à base dos ramos.

2. As folhas parcialmente deterioradas não devem ser cortadas na totalidade. Elimine apenas a parte afetada, deixando como proteção uma pequena margem da área estragada.