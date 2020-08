O relvado da sua vizinha parece-lhe sempre mais bonito e cuidado do que o seu? Se as margens do relvado se apresentarem gastas ou muito estragadas, não perca tempo a semear. Substitua as zonas estragadas por tapetes novos e poupe tempo e esforços. O resultado, esse, é o melhor. Fazê-lo é prático e simples. Com a pá de lâminas retas, recorte o pedaço de relvado com a zona estragada. Em forma de retângulo é mais fácil. De seguida, afaste o retângulo cortado e alinhe a tábua sobre a qual está a trabalhar, cortando o restante.

Findo esse processo, corte um novo pedaço de tapete de forma a encaixar no buraco e aplique-o no solo. Para terminar, espalhe uma mistura de composto e areia por cima da zona reparada, incidindo nas juntas e regue bem. Verá que, em poucos dias, a sua relva ficará ainda mais bonita! Depois, é só cuidá-la convenientemente de modo a preservá-la e permitir o seu desenvolvimento. Estes são alguns dos cuidados a ter e algumas das tarefas a empreender.

1. Não descure o corte

Cortar regularmente a relva permite que esta engrosse mais facilmente, apresentando um aspeto regular e encorpado. Sempre que o fizer, corte-a em sentidos diferentes e com percursos distintos, recomendam os especialistas. O ideal é cortar cerca de cinco centímetros. Nos meses de verão, esta deve ficar mais alta, para reter melhor a humidade e combater a seca.

2. Não descure a fertilização