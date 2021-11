O outono e o inverno são épocas terríveis para as plantas de interior. O ambiente seco dos aquecedores, dos ares condicionados, dos desumidificadores e dos purificadores de ar é nefasto para as plantas que tem em casa, consumindo alguma da sua humidade natural que necessita, depois, de ser reposta. Além da rega habitual, deve, por isso, usar o pulverizador para humedecer as suas folhas. Não é, contudo, necessário borrifar as plantas com muita frequência.

Basta fazê-lo de 15 em 15 dias. "É mais do que suficiente", garante a arquiteta paisagista Teresa Chambel, diretora da Jardins, blogger e autora de livros de jardinagem como "Um jardim dentro de casa". Sempre que o fizer, utilize água tépida sem calcário e não molhe as flores, apenas as folhas. Em contrapartida, nos meses de verão e nos períodos de maior calor, esse refrescamento deve ser muito mais regular, sobretudo das espécies mais tropicais.

Apesar de se darem em casa, plantas como as iucas e os hibiscos, oriundas de zonas tropicais, necessitam da humidade típica dessas regiões, devendo ser pulverizadas com água regularmente para assegurar a hidratação de que estas variedades botânicas necessitam. "O ideal é pegar nelas, levá-las para a banheira e dar-lhes um duche", recomenda mesmo Teresa Chambel, que em maio de 2012 lançou o seu primeiro livro de jardinagem, "Um jardim para cuidar".