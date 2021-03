Adube as roseiras trepadeiras logo nas primeiras semanas de março, pois só assim poderá desfrutar da beleza de muitas rosas e sentir o seu perfume a partir de maio. Mas, para isso, tem de começar a trabalhar... agora! Já não dispõe de muito tempo. Abra uma cova a 30 centímetros do suporte, deite um pouco de gravilha e plante, inclinando o torrão para o suporte. Quando a rosa despertar, aplique adubo granulado ao solo húmido. A lista de ações no jardim para este mês implica ainda outros trabalhos.

1. Plantar bolbos precoces

Esta ainda é uma altura indicada para o fazer. Não deve, por isso, perder muito mais tempo. Coloque os bolbos precoces de verão, como é o caso das açucenas e das anémonas, junto das flores bienais.

2. Regar nos dias de sol

Nesta altura, as condições atmosféricas tendem a ser irregulares. Regue de vez em quando o que plantou nos dias em que o tempo se encontra seco. No caso das plantas que se encontram em zonas fechadas, também o deverá fazer.

3. Adubar as áreas necessitadas

Espalhe adubo orgânico ou mineral de libertação lenta por todo o jardim mas sobretudo nas rocalhas e nos alporques em redor das rosas. Se existirem outras zonas em que essa intervenção se revele necessária, esta também é uma boa altura para empreender essa ação.

4. Podar as flores murchas

Termine a poda das rosas no final do mês ou, no caso de não o conseguir, até ao período da chegada de maior calor, em maio. Retire também as flores murchas, sobretudo nas aromáticas e nas bolbosas, para garantir o seu desenvolvimento.

5. Tratar as espontâneas

A partir de agora, depois de um período chuvoso que se vai intercalando com dias de algum calor, é normal ver muitas ervas que nascem espontaneamente em diversos locais darem um ar da sua (des)graça, assim como desenvolvimento de espécies invasoras. Não permita que se expandam. Arranque-as à mão ou elimine-as com recurso a produtos específicos que encontra facilmente em qualquer estabelecimento especializado.