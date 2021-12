A La Redoute pediu à arquiteta e designer de interiores Ana Mafalda Almeida para escolher os seus artigos de decoração favoritos para celebrar este Natal

O mês de dezembro é sinónimo de Natal e é precisamente por esta altura que muitos portugueses começam a preparar as decorações natalícias para dar mais luz à sua casa.

Mas sabia que a La Redoute conta com uma coleção dedicada à decoração de Natal? Das árvores luminosas aos tradicionais enfeites em tons dourados e avermelhados; das toalhas de mesa à loiça com motivos natalícios, sem esquecer as velas e as luzes brilhantes: no site e nas lojas da La Redoute encontram-se opções para todos os estilos – do mais clássico e tradicional ao mais moderno e arrojado.

Para este Natal, a La Redoute desafiou a arquiteta Ana Mafalda Almeida a escolher 10 peças-chave para criar em casa um ambiente natalício acolhedor para toda a família.

Ora espreite estes produtos

“Ao tradicional dourado e vermelho juntam-se este ano os tons azuis, privilegiando-se ambientes simples e minimalistas: não são precisas muitas peças para criar uma decoração de Natal acolhedora, basta escolher as peças certas, apostando em materiais naturais, na conjugação de padrões assimétricos e nas luzes também na mesa da consoada”, destaca Ana Mafalda Almeida, como as principais tendências.

Todos os produtos estão à venda no site da La Redoute.