Costuma limpar o pó das espécies botânicas que tem em casa enquanto trata da limpeza das diferentes divisões da habitação? Se nunca o faz, em nome do crescimento salutar das espécies que cultiva, deveria começar a fazê-lo rapidamente! O pó acumulado na folhagem das plantas de interior reduz a quantidade de luz absorvida e impede a correta fotossíntese, prejudicando o seu desenvolvimento. Deve fazê-lo, pelo menos, de 15 em 15 dias ou, no máximo, de mês a mês. Saiba, de seguida, como limpar cada tipo de folha:

- Plantas grandes e enceradas

Limpe o pó das folhagem destas variedades botânicas com uma esponja ligeiramente humedecida numa solução de água e de sabão neutro. Em alternativa, pode usar um pequeno pano.

- Plantas pequenas

É complicado lavar as folhas destas plantas em separado. Por isso, o melhor é pulverizar a folhagem com água e sacudi-la quando as gotas de água resvalarem. Deve fazê-lo, se possível, na varanda ou na cozinha, para não pingar o chão, se for de madeira.

- Plantas coriáceas

Pulverize a folhagem destes exemplares botânicoa com sabonária ou limpe-a com esponja ligeiramente humedecida numa solução de água e de sabão neutro. Em alternativa, pode usar um pequeno pano.

- Plantas aveludadas

Não lave nem pulverize com água as folhas destas plantas. Limpe-as, idealmente, com um espanador de plumas ou com uma pequena escova de pelo suave.