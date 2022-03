A Pacheco's foi fundada em 1977 por António Pereira Pacheco e José Pereira Pacheco, que desde muito cedo tomaram gosto pelo ofício desta arte. De origem humilde mas ambiciosos, estes dois irmãos trabalharam afincadamente para a concretização de um sonho: abrir a sua própria fábrica de mobiliário. Focados em despertar o interesse das lojas nas suas peças, começaram por desenvolver linhas clássicas, muito famosas na época.

Para corresponder às tendências do mobiliário, em 1994 José Pacheco assumiu, juntamente com os filhos, a responsabilidade da fábrica e ao estilo clássico foi acrescentado o estilo contemporâneo, com linhas finas e materiais que permitiam um design mais sofisticado.

O ano de 2019 marca um novo capítulo na história da empresa com uma nova designação e rebranding que trouxe à Pacheco's uma imagem contemporânea. O know-how adquirido ao longo dos anos e a vontade de se superar todos os dias é o que melhor caracteriza o seu ADN.

Com produtos que vão desde mesas, cadeiras, secretárias e estantes a mobiliário incorporado para navios, os serviços prestados pela marca dividem-se em duas vertentes: serve lojas de mobiliário com as suas peças, para que possam responder da melhor forma aos desejos e necessidades dos seus clientes, e desenvolve projetos de contract, onde cria peças à medida para hotéis ou navios de cruzeiro, tendo já participado na decoração de mais de 10 embarcações da Douro Azul.

Na área da arquitetura e design de ambientes uma das atividades envolvidas que garante o sucesso do resultado final do projeto é a escolha dos fornecedores. A casa ideal é aquela onde todo o tipo de equipamento, provisões e bens pessoais são guardados. Haverá lugares próprios e privados para cada pessoa e áreas onde toda a família se reune. Com o passar dos anos, esta tem vindo a obedecer a diferentes modos de vida e de habitar, que se refletem nas peças construídas e vice versa. A casa de hoje deve obedecer a requisitos básicos integrados na lógica de uma economia do planeta. Assim, é nosso dever criar ambientes que, ao mesmo tempo que refletem o nosso gosto, reflitam também respeito pelo planeta, numa lógica do que “menos é mais” devendo optar por peças mais duradouras. Como fazê-lo?

Procure recorrer a fornecedores que aliem a estética à economia. Na peça mais usada de cada divisão, como a cama no quarto, o sofá na sala ou a secretária no escritório, deve optar por marcas e fornecedores que criem com recurso a técnicas e materiais mais duradouros. Use também menos acessórios desnecessários, defina bem o que gosta esteticamente e resolva muito bem a parte funcional da decoração. Se optar por fornecedores locais, estará igualmente a contribuir para uma menor pegada carbónica e a investir em algo que transporta saberes ancestrais.