Como tornar o seu lar mais confortável com a ajuda de tapetes e carpetes

Em primeiro lugar deve fazer um levantamento dos locais da casa onde necessita de tapetes ou carpetes novos. Mas antes de os comprar, deve ter em conta as dimensões, o formato, bem como os materiais pretendidos, que devem ser os adequados a cada uma das divisões.

Sala

Se pretende uma sala mais discreta, utilize formatos quadrados e retangulares e aposte em cores neutras, tais como os castanhos, os beiges ou os brancos. Estes são os tapetes ideais para uma casa mais urbana.

Caso tenha uma sala rústica aposte em modelos mais escuros e feitos de materiais mais resistentes.

Quarto

No quarto coloque um tapete de grandes dimensões que apanhe a totalidade ou parte da cama, numa cor comum a outras peças decorativas da divisão e num material mais duradouro. Já nas laterais da cama coloque modelos de pelo alto, em materiais mais confortáveis e que pode colocar por cima do tapete maior.

Quarto dos mais pequenos

Para o quarto dos mais pequeninos deve escolher tapetes com padrões ou desenhos divertidos e cores mais alegres. Estes devem ser em materiais fáceis de limpar e macios para amortecerem possíveis quedas. Tanto os tapetes redondos como os irregulares são boas soluções, no entanto, o mais importante é criar um espaço onde as crianças gostem de estar e brincar.

Cozinha

Na cozinha, se tiver uma zona de refeições, coloque um tapete debaixo da mesa para que delimite esse espaço e para que este fique mais confortável.

Tire o pé do chão

Na zona do lava loiças, se o chão for em madeira, também pode colocar uma passadeira ou uma carpete num material impermeável e de fácil manutenção, assim vai proteger o pavimento dos salpicos de água.

Casa de banho

No caso da casa de banho, junto da banheira, coloque um tapete num material lavável e que suporte as humidades. Se esta for de grandes dimensões aposte num modelo redondo e coloque-o no centro da divisão. Já na casa de banho social, onde não existe zona de banhos, pode colocar um tapete em sisal ou fibra de coco para dar mais personalidade ao espaço.

Espaço exterior

No terraço ou no jardim opte por um tapete num material adequado ao exterior para transformar este espaço numa sala de estar para receber a família e os amigos.

