É conhecida como Monstera adansoni ou Monstera monkey leaf mas também há quem lhe chame planta-queijo-suíço. "É mais uma monstera muito querida hoje em dia, muito original com as suas folhas cheias de buracos. As aberturas podem atingir 50% da área da folha", sublinha Teresa Chambel, arquiteta paisagista, blogger, autora de livros de jardinagem e diretora da revista Jardins. A Monstera adansoni é uma planta epífita, que cresce agarrada às árvores na natureza selvagem.

"Daí a importância destes enormes buracos, que deixam a luz passar de uns andares para os outros da planta, se é que se lhes podemos referir assim, permitindo que as folhas de baixo cresçam de forma saudável", esclarece a especialista. Nativa da América Central e da América do Sul, esta planta gosta de climas quentes e húmidos. "Logo, é isso que temos de lhe dar em casa", alerta Teresa Chambel. "Por vezes, esta planta pode ter folhas mais pequenas e poucos buracos", refere ainda.

A explicação é simples. "Pode ser por ser nova ou por ter falta de luz. Ela precisa de muita luz, apesar de não tolerar o sol direto", avisa a blogger de jardinagem, que deixa ainda um conselho. "É normal que esta planta tenha um crescimento lento", informa. Para a cultivar com êxito, deve procurar manter "um substrato muito bem drenado, utilizando três partes de substrato universal e uma parte de substrato para orquídeas", defende a autora do livro "Um jardim dentro de casa".

A Monstera adansoni exige que se mude de vaso e de substrato quando vem do viveiro. "Muitas vezes, os substratos onde estas vêm não são adequados ao desenvolvimento das plantas durante muito tempo", sublinha Teresa Chambel, que recomenda ainda regas regulares. "Deve manter o substrato sempre húmido", adverte. Na fertilização mensal, deve usar fertilizante para plantas verdes. Além disso, deve limpar as folhas regularmente e pulverizar de manhã nos dias mais quentes.

