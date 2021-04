Leve a acelga para a sua horta e, depois, para a sua mesa

É saborosa, nutritiva e pode ser facilmente cultivada em vaso. A acelga, Beta vulgaris var. cicla na sua designação científica, é uma planta rústica bianual. Demora, por norma, 24 meses a completar o seu ciclo biológico. Da família das Quenopodiáceas, pertence à mesma espécie que a beterraba, mas difere deste produto hortícola por não produzir raiz comestível, uma vez que foi uma variedade selecionada pela morfologia das suas folhas.

A acelga já era consumida pelos romanos e era bastante comum estar presente nas sopas europeias na idade média. Esta hortaliça pode assumir uma grande variedade de cores, desde o amarelo, ao laranja, passando pelo cor de rosa. Muito versátil na cozinha, pode consumir-se crua em saladas, refogada, cozida, em sopas ou noutros pratos quentes, tal como o espinafre. Possui um elevado teor em vitaminas A e C e é rica em ferro.

As melhores condições para o cultivo da acelga

Apesar de semelhante ao espinafre, a acelga, ainda menosprezada por muitos portugueses nos dias que correm, é uma cultura que se adapta bem a qualquer tipo de solo. No entanto, prefere solos de textura média, ricos em matéria orgânica e com pH neutro ou ligeiramente alcalino. É uma cultura de estação fresca, pouco exigente em intensidade luminosa, com alguma tolerância ao calor numa fase de desenvolvimento inicial.

No entanto, quando as folhas já estão bem desenvolvidas, têm alguma sensibilidade, o que obriga a uma monitorização atenta. As mudanças bruscas de temperaturas, por exemplo, são-lhe prejudiciais e, quando são muito extremas, induzem mesmo o seu espigamento, que é desaconselhado. A temperatura ótima para o desenvolvimento da planta, na opinião dos hortelãos profissionais, situa-se, por norma, entre os 15º C e os 25 °C.

As técnicas de sementeira e/ou plantação aconselhadas

A sementeira da acelga, que pelas suas propriedades muitos nutricionistas recomendam para sopas, deve ser feita na primavera ou início do verão, para colheitas no outono. Também a pode fazer no verão, para as colher na primavera seguinte. Antes de semear, deve demolhar as sementes em água fria durante um a dois dias e semeá-las, depois, a uma profundidade média de 2,5 centímetros, num compasso de 30 x 45 centímetros.

A temperatura ótima para a germinação é de 18º C a 22 °C e a emergência ocorre, habitualmente, ao fim de sete a dez dias. A plantação pode ser feita em meados de abril, ou quando a planta atingir os oito centímetros de altura, utilizando o mesmo compasso de 30 x 45 centímetros. As consociações consideradas favoráveis são as feitas com feijão-verde, alho, cenoura e couve-rábano. As desfavoráveis apontam o alho-francês.

Uma vez que esta é uma planta com grande massa foliar, é exigente em humidade e este teor deve ser mantido constante, sob pena de vir a prejudicar o seu desenvolvimento na fase de cultura. O empalhamento pode ajudar na retenção de humidade no solo e no controlo de infestantes. Esta não é, todavia, uma cultura muito exigente em composto. Pode ser aplicado composto curtido ou composto fresco da cultura anterior para a cultivar.

Como se processa a colheita e a conservação deste vegetal

A acelga está, por norma, pronta a colher cerca de 50 a 60 dias após a sementeira. Para consumo, podem ser colhidas as folhas ou a planta inteira. Recomenda-se que as folhas sejam cortadas com uma faca bem afiada, começando pelas folhas exteriores, que devem ser separadas pela base, evitando danificar o resto da planta para que desenvolvam depois novas folhas. A colheita pode ser feita de forma escalonada durante dois a três meses.

Após a colheita, as folhas desta hortaliça podem ser conservadas no frigorífico, sem qualquer problema, durante um prazo de três a cinco dias. Se a quiser congelar, deve primeiro mergulhar as folhas em água a ferver e, de seguida, em água com gelo e, por fim, guardá-las num recipiente hermeticamente fechado no congelador. Poderá, depois, utilizá-las para confecionar sopas e cremes de legumes ou para saltear em azeite e alho.