Mês para fazer plantações de árvores e arbustos, em outubro deve, também, aproveitar para realizar outras atividades como plantação de bolbos, estruturas subterrâneas, sementeiras de hortícolas para o inverno e estacarias de certas plantas lenhosas e semilenhosas. Não se esqueça de que deve também transplantar as plantas que semeou na horta nos meses anteriores e que já estejam crescidas. Além disto, é importante combater infestantes, preparar os canteiros onde irá semear e fazer plantações em novembro e incorporar bastante matéria orgânica. Faça tratamentos fitossanitários preventivos para combater formas hibernantes no seu pomar e proceda ao levantamento, limpeza, divisão e replantação dos morangueiros.

No jardim comece já a plantar as anuais de flor, a escarificar o relvado para eliminar as partes secas e eventualmente fazer uma ressementeira. Deve, também, aparar, regar e fertilizar os relvados, levantar plantas de tufo e proceder à sua divisão e replantação, tutorar os crisântemos e plantar bolbos e outras estruturas subterrâneas como açucenas, anémonas, aurículas, crocos, fritilárias, íxias, íris, jacintos, junquilhos, lilium, muscaris, narcisos, ranúnculos, tulipas, etc. As sebes e arbustos de folha persistente e folha caduca que não estejam com flor devem ser podados. Por fim, leve a cabo a estacaria semilenhosa de ornamentais, aromáticas e outras, como, por exemplo, alecrim, alfazema, buxos, pelargónios, tomilho e salva.