Gardénia. A flor com um perfume irresistível que gosta de locais soalheiros

As gardénias são arbustos de folha persistente de crescimento lento com uma folhagem verde e escura brilhante, que dá flores brancas, cerosas, com um perfume doce. Surgem ao longo de toda a primavera e do verão e são o encanto de muitos jardins de norte a sul do país. Os contrastes das folhas verdes com as flores brancas tornam esta planta irresistível para os apaixonados por jardinagem e para os jardineiros amadores que arriscam cultivá-la.

Para o fazer, deve plantá-las em solo fértil. As gardénias devem ser mantidas em locais soalheiros, mas protegidos do sol da tarde, porque podem sofrer com o calor nos dias quentes de verão. Os solos devem ser ricos em minerais e fertilizantes, bem drenados e, de preferência, enriquecidos com substrato ácido. A colocação de casca de pinheiro sobre o solo é uma boa ajuda para manter a terra húmida e fresca nos períodos de maior calor.

Estas são plantas que não gostam de águas calcárias nem toleram bem o vento ou geadas, uma preocupação a ter aquando da definição da sua localização. As gardénias podem ser mantidas em vaso no interior, desde que perto de uma janela com muita luz. No exterior, podem ser cultivadas num terraço ou até mesmo numa varanda, desde que respeite as preferências desta flor. Regar regularmente e podar ligeiramente são dois dos cuidados recomendados pelos especialistas. A primeira preocupação relativamente à manutenção das suas gardénias é garantir regas regulares.

Deve ter a preocupação de manter a terra sempre húmida mas sem nunca a encharcar. Para isso, pode recorrer regularmente a um pulverizador, alternando as regas com regador e borrifos na base do arbusto. As fertilizações regulares com adubos específicos para plantas acidófilas, recomendadas pelos jardineiros profissionais, são muito importantes para conseguir uma abundante floração e fortalecer contra possíveis pragas e doenças.

As gardénias são plantas delicadas e é frequente vê-las com as folhas amarelas com carência em ferro por falta de adubo. Para prevenir essa situação, deverá executar uma poda ligeira das gardénias. Essa atividade deverá ser realizada, idealmente, no início do outono e terá como objetivo principal ajudar a mantê-las com uma forma e a promover a floração na temporada seguinte. Se o fizer, terá maiores probabilidades disso vir a acontecer.

Texto: Tiago Veloso (engenheiro florestal)