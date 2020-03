- Alicate para dobrar arame

Também utilizado para o trabalho de madeira morta, é indicado para dobrar o arame mais grosso.

- Tesoura/alicate para cortar arame

De vários formatos e tamanhos, as tesouras são ideais para utilizarmos quando estamos a aramar os nossos bonsai e os alicates para arames de maior granulometria.

- Arame para estilização

Existem em várias granulometrias. O de alumínio é o mais indicado para a maioria das espécies. Já o de cobre é, sobretudo, indicado para plantas coníferas.

Do que necessita para o transplante

Estes são os materiais e as substâncias que deve ter à mão:

- Vasos de bonsai

Existem dois grandes grupos de vasos. Os vidrados são aconselhados para as árvores de folha caduca e perene. Os vasos sem vidrado são aconselhados para as coníferas.

- Substratos

Já sabemos que a rega é fundamental para a saúde das nossas árvores. Os substratos são também fundamentais para o bom cultivo porque das nossas árvores. Existem três substratos principais. A akadama é argila japonesa que favorece a drenagem e liberta elementos que neutralizam o solo do bonsai. É o substrato mais utilizado em bonsai.

A kiriuzuna consiste em areão, de origem japonesa, com alto teor de ferro, essencial no cultivo de coníferas, devido a acidificar a terra. Finalmente a kanuma, trata-se de substrato japonês com um pH muito ácido, essencial para o cultivo de espécies que precisam de ter um solo ácido, como azáleas e rododendros, entre outros.

- Garfo para limpeza

É uma preciosa ajuda no transplante é importante quando pretendemos desfazer o torrão de raízes. Em alternativa, pode usar um pau de bambu.

- Peneiras para crivar terra

Na hora de transplantar, o nosso substrato deve estar dividido em granulometrias e utilizar cada granulometria tendo em conta cada bonsai. Em exemplares de tamanho mais pequeno, é, norma geral, utilizada granulometria mais fina e, em exemplares maiores, granulometria mais grossa.

As ferramentas que outras tarefas exigem

Além das anteriores, estes são, segundo os especialistas, outros utensílios a ter em conta:

- Acessórios para trabalhar madeira morta

Desde as goivas até às ferramentas elétricas, são utensílios fundamentais quando pretendemos trabalhar o tronco e dar-lhe um aspeto mais antigo do que verdadeiramente tem. O resultado deve ser o mais natural possível e não evidenciar o trabalho com ferramentas. O líquido de jin é utilizado na preservação da madeira.

- Adubos

Existem vários tipos de adubo para o cultivo dos bonsai, uns líquidos outros sólidos, mas mais importante que isso é se eles são químicos ou orgânicos. Recomendamos sempre a utilização de adubos orgânicos.

3 curiosidades sobre os utensílios mais usados

Estes são três dos mitos que importa esclarecer:

1. As ferramentas de bonsai são fabricadas na China ou no Japão?

As ferramentas japonesas são de melhor qualidade, mas têm um preço mais alto. As chinesas são mais baratas, mas de qualidade mais fraca. Se é um praticante regular, opte pelas japonesas mas, se as utiliza pouco, as chinesas são uma boa opção.

2. Qualquer produto de jardinagem, sobretudo os adubos orgânicos sólidos, os bioestimulantes e alguns substratos, pode ser utilizado no cultivo dos bonsai?

A compra de produtos próprios para bonsais, como é o caso do substrato para bonsais e do adubo para bonsai, só para citar dois exemplos, norma geral, por si só, não traz mais vantagens. Não esqueça que o bonsai é uma árvore, simplesmente está num vaso raso.

3. Nunca deve cortar arame com as ferramentas que não são específicas para esse fim?

Se o fizer estará a danificar a lâmina da sua tesoura ou alicate e a impossibilitar um bom trabalho a longo prazo com essa

ferramenta.

Texto: Márcio Meruje