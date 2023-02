Dormir pela sua saúde: estratégias para uma boa noite de sono

A falta de sono ou a dificuldade em dormir influenciam diretamente a saúde e a qualidade de vida de uma pessoa. Existem até estudos que afirmam que as noites mal dormidas interferem na nossa capacidade de concentração e resultam também em oscilações de humor. Quando a má qualidade de sono se torna crónica, pode ainda ter consequências mais graves, como alterações de apetite e vários problemas de saúde tais como a ansiedade.

Assim, para termos uma noite descansada é necessário adotar hábitos que ajudem a regular o sono, como por exemplo, criar um horário para dormir e respeitar sempre esse horário, desligar todos os aparelhos eletrónicos antes de ir dormir, praticar exercício físico regularmente, entre tantos outros. No entanto, mesmo com todas estas técnicas, por vezes continuamos sem dormir e isso pode estar relacionado com o ambiente do quarto, o colchão e almofada, os têxteis da cama e até mesmo as cores e luminosidade desta divisão impactam a qualidade do sono.

Para que tenha uma noite descansada deixamos-lhe algumas dicas sobre como preparar o seu quarto para que se torne num ambiente confortável a acolhedor, que promova o sono e o relaxamento. Inspire-se nas nossas sugestões disponíveis na hôma happy home living.

O COLCHÃO E ALMOFADA IDEAL PARA SI

Os colchões e almofadas são elementos que variam consoante a pessoa, e é por isso que devemos antes de comprar experimentar sempre, pois estes são um dos principais fatores que determinam se terá uma noite descansada ou não.

créditos: hôma

Escolher um colchão pode ser uma tarefa difícil e que necessita de alguma pesquisa, uma vez que são várias as opções disponíveis no mercado. Para escolher um colchão é necessário considerar vários pontos: primeiro defina qual o tamanho que pretende comprar, uma vez que dependendo da sua altura e peso o colchão vai variar; depois defina se prefere um colchão de molas ou espuma, com maior ou menor grau de firmeza, uma vez que este tem de oferecer o suporte adequado ao seu corpo. Para além destes pontos tenha também em consideração a durabilidade.

créditos: hôma

Já quando falamos de escolher a almofada certa, não pense que esta tarefa é mais fácil. Existem vários modelos que dependendo da posição em que dormimos, o tipo de almofada irá variar. Há ainda que ter em conta o tipo de enchimentos das almofadas e as opções são várias, mas as mais indicadas são as de revestimento de microgel, pois oferecem o equilíbrio perfeito entre o conforto e a ergonomia, adaptando-se às diferentes posições de dormir.

Na coleção de têxteis da hôma happy home living existem para todos os gostos as mais variadas opções de colchões e almofadas.

DURMA NAS NUVENS

Sabe a expressão que diz que parece que dormiu nas nuvens? Esta sensação é em muito influenciada pela roupa de cama, pois esta tem um enorme impacto na qualidade de sono e, consequentemente na saúde.

créditos: hôma

A escolha de uma boa roupa de cama, vai muito mais além do conforto e do bem-estar, uma vez que dependo do tecido que escolher este poderá trazer benefícios para a sua pele, afinal até já existem fronhas que são feitas para restaurar a pele.

créditos: hôma

Privilegie uma roupa de cama 100% de algodão, esta além de ter uma maior durabilidade, uma vez que o algodão é uma fibra natural, sempre que é lavado as fibras tornam-se ainda mais macias e agradáveis ao toque, sem perder a qualidade. Para além disso, este tipo de tecido proporciona uma maior ventilação da sua pele e aquece o suficiente para não afetar a qualidade do sono.

Quando escolher os seus lençóis dê destaque a tons neutros e suaves para criar um estilo moderno e desfrute de uma atmosfera harmoniosa e de conforto que convida ao repouso e tranquilidade.

créditos: hôma

Já quando falamos de edredões é preciso pensar no enchimento que cada opção oferece, seja ela de fibras recicladas ou de algodão percal.

créditos: hôma

Não se esqueça de apostar em produtos de qualidade, pois estes irão permitir noites de sono relaxantes e reparadores. Na hôma happy home living existem várias opções de roupa de cama que irão trazer o conforto tão esperado ao seu quarto.

AS CORES SUAVES SÃO BEM-VINDAS

Não é segredo para ninguém que as cores influenciam um ambiente. O quarto é a divisão da casa que serve para relaxar e descansar e é por isso fundamental a escolha certa das cores que nele vai usar. Cores estimulantes como a cor do ano, Viva Magenta, o encarnado, o amarelo e o laranja estimulam o nosso cérebro e isso é o oposto do pretendido na hora de irmos dormir!

créditos: hôma

Opte por tons neutros, como o branco ou o bege, ou se quiser dar um toque de cor escolha cores pastéis como o azul, o verde-água, o rosa velho e a cor lavanda. Estas cores vão relaxar os seus olhos e induzir o sono.

ILUMINAÇÃO INTIMISTA

O mesmo acontece com a iluminação, quanto mais luz existir no quarto, mais despertos vamos ficar. Nesta divisão o ideal é apostar em opções de candeeiros que estão ao nível dos olhos, ou seja, opte por candeeiros de mesa, e escolha lâmpadas com tons amarelados, de forma a criar o ambiente ideal à noite, para relaxar.

créditos: hôma

Na hôma happy home living existem várias opções de candeeiros conforme o estilo do seu quarto, desde os mais minimalistas em cerâmica com tons claros, até aos candeeiros mais trabalhados com cores como o dourado.

No entanto, quando falamos de iluminação num quarto, não nos podemos limitar apenas a falar de candeeiros, também os cortinados têm um papel a desempenhar, uma vez que quando não temos estores ou portadas, a melhor aposta é um cortinado blackout junto à janela. Existem várias cores e nos mais variados tecidos, tenha mente que estes devem ser os mais opacos possíveis e conjugue com a restante decoração do quarto.

créditos: hôma

AROMAS RELAXANTES

A aromoterapia é uma técnica natural que utiliza óleos essenciais de forma a não só promover o bem-estar do corpo, mas também da mente. Existem vários aromas que podem melhorar o seu sono como é o caso da lavanda que pode aliviar o stress.

créditos: hôma

Opte por um queimador de óleos essenciais com os mais diversos aromas, desde baunilha, rosa, jasmim, framboesa, frutos vermelhos e a tão conhecida lavanda, o objetivo é deixar o seu quarto perfumado e com um aroma que ajude a relaxar. Existem ainda outras opções como um difusor de óleos elétrico ou até um ambientador mikado.

créditos: hôma

Se é sensível aos cheiros, em alternativa pode utilizar velas um pouco antes de se deitar para que o aroma não seja tão intenso. As velas são também uma excelente opção, uma vez que além da parte funcional também são ótimas para dar um toque decorativo a este ambiente. Escolha opções de velas em castiçais de vidro ou cerâmica ou até mesmo velas com campânulas.

créditos: hôma

Na hôma happy home living tem várias opções disponíveis e com as mais variadas fragâncias, escolha a versão com que mais se identifica como velas, ambientadores com álcool, ambientadores sem álcool, ou escolha incensos ou queimadores para ceras e óleos. Estes produtos acabam por ter uma dupla função, não só ajudam a relaxar mas também podem dar um toque decorativo enquanto perfumam o seu espaço.

Se tem dificuldade em dormir então não perca mais tempo e siga as nossas sugestões de forma a tornar o seu espaço num verdadeiro oásis de relaxamento e conforto. Inspire-se com todas estas sugestões disponíveis da hôma happy home living e bons sonhos.