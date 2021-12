Desperte a tradição de um Natal clássico com estas propostas decorativas

Portugal é um país de inúmeras tradições e rituais, sendo que nesta altura do ano centenas de famílias se reúnem para celebrar o nascimento de Jesus, reforçar os laços familiares e celebrar o amor e a união entre todos. É um mês de encontros, reencontros, muitos sorrisos e partilha de histórias que nos fazem viajar no tempo.

A sedutora e envolvente magia natalícia tem o propósito de aproximar as pessoas daquilo que a vida tem de melhor para ser sonhado, usufruído e partilhado. Junte-se a nós nesta viagem e inspire-se com as propostas da hôma Happy Home Living.

Uma viagem no tempo

O Natal é uma data que suscita, em todos nós, sentimentos carregados de magia e encantamento próprios do clima festivo e que nos transporta para as mais bonitas memórias de infância.

As casas enfeitadas, as músicas alegres e a comida típica são elementos essenciais para se preparar para este dia e que unem as gerações através dos tempos. É tempo de celebrar a magia do Natal, o encanto do final de ano e a renovação daquilo que está por vir.

Nesta celebração tradicional em família, os preparativos começam muito antes e a casa enche-se de um ambiente caloroso e acolhedor onde todos participam.

créditos: hôma

A árvore de Natal já está preparada e vestida em tons encarnados e verdes, tanto lisos como em estampados clássicos de xadrez escocês. Misturam-se brilhos dourados e prateados que enriquecem os ambientes e usam-se materiais em madeira e fibras naturais. Esta paleta de cores não só está presente nos enfeites como aparece nos têxteis espalhados um pouco por todo o lado, conferindo tradição e conforto.

As cartas ao Pai Natal já foram escritas pelas crianças e a tradicional coroa de Natal é pendurada na porta para dar as boas-vindas e acolher quem entra para um ambiente carregado de memórias que se vão renovando de ano para ano. Na lareira arde um tronco que permanecerá até de madrugada largando o seu calor acolhedor pelo espaço onde toda a família se reúne.

créditos: hôma

A mesa, colocada a rigor, vai ganhando vida com as decorações, fruto da criatividade que a ocasião desperta e enfeita-se com ramos de pinheiro e de azevinho, visto ser o dia de festa mais importante do ano. Espalham-se amêndoas, avelãs, figos e passas e segue-se um festim dos mais variados doces caseiros que enchem a mesa de cor e fazem brilhar os olhos de miúdos e graúdos.

Há tempo para longas conversas, sorrisos e brincadeiras com os mais pequenos. O cheiro do Natal tem um perfume especial que já está espalhado por todo o ambiente, trazendo conforto e resgatando as memórias afetivas que envolvem as refeições saborosas, a troca de presentes e as calorosas reuniões em família.

Aldeias de Natal

Remetendo para um mundo de fantasia, estas aldeias lendárias fazem as delícias dos mais pequenos, mas também dos mais velhos. Réplicas de pequenas casinhas cobertas de neve e todas iluminadas, carrosséis mágicos que giram e tocam músicas alusivas à época e que nos transportam para a nossa infância.

créditos: hôma

As emblemáticas figuras natalícias

Nesta viagem à infância, as personagens ganham vida e fazem a magia acontecer. Bonecos de neve, animais do gelo e da floresta e o lendário Pai Natal trazem um simbolismo especial e também participam na festa.

Um Natal divertido em família que desperta a tradição e cria momentos únicos com direito a jogos, teatros e partilha de histórias que vão perdurar na memória dos mais novos.

créditos: hôma

Espalhe luz e magia

As decorações de Natal não vivem sem a magia dos jogos de luzes e o brilho das iluminações que são a chave principal para criar ambientes perfeitos.

As tradicionais luzes usadas na árvore de Natal podem também ser distribuídas um pouco por toda a casa, seja em pequenos apontamentos ou em figuras iluminadas que marcam presença na decoração.

É possível encontrar luzes de diversos tipos, tamanhos e cores, tudo para criar aquele clima especial e aconchegante, tanto dentro como fora de casa. Para o jardim, use iluminação própria para exterior e decore a sua entrada de uma forma original e criativa.

créditos: hôma

O presépio de Natal e o encanto da tradição

Para a grande maioria dos cristãos, o Natal significa o nascimento de Jesus e a colocação do presépio num lugar de destaque na casa para ser visitado por todos os que ali passam é uma das tradições natalícias mais comum e simbólica.

Quem não se lembra da magia do presépio que levou dias a fazer, de apanhar musgo, trazer da rua pinhas e pedrinhas para depois alinhar todas as peças, construindo verdadeiras aldeias em miniatura povoadas por figurinhas que se dirigem para a gruta do Menino Jesus?

O presépio é uma tradição que remonta ao século XIII e que ainda hoje se cumpre na maior parte das casas. Dar continuidade às tradições é uma forma de as manter vivas para as novas gerações para que essas memórias nunca se percam no tempo.

créditos: hôma

Transmita o calor desta época por todos aqueles que o rodeiam e viva estes momentos com muito amor e partilha. Inspire-se com todas estas propostas da hôma Happy Home Living e espalhe tradição e magia por toda a casa.