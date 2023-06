Quando o tempo começa a aquecer é natural que todos queiram desfrutar do ar livre, especialmente depois de passar tanto tempo em casa. Varandas, terraços pequenos, terraços grandes e jardins são espaços muito valiosos, especialmente em áreas urbanas, onde os metros quadrados são limitados.

Por isso, é importante tornar esses espaços tão confortáveis e funcionais quanto possível. Afinal, não há nada melhor do que relaxar, ler um livro, receber amigos ou simplesmente tomar um café ao ar livre.

créditos: hôma

A decoração de espaços exteriores é uma arte que combina funcionalidade, estética e criatividade. Desde a escolha dos móveis, passando pela seleção das plantas e acessórios decorativos, cada detalhe deve ser pensado cuidadosamente para criar um ambiente aconchegante e acolhedor. Independentemente do tamanho ou configuração do seu espaço exterior, é possível transformá-lo num lugar agradável para relaxar, conviver com amigos ou familiares e aproveitar os dias de sol.

Se deseja explorar as possibilidades de decoração de espaços exteriores e criar um ambiente convidativo e funcional para aproveitar ao máximo os momentos ao ar livre este artigo é ideal para si. Aqui, vai poder encontrar dicas e sugestões práticas para tornar o seu espaço exterior num verdadeiro refúgio de paz e tranquilidade. Siga as nossas sugestões e inspire-se no novo catálogo ar livre 2023 da hôma Happy Home Living.

CRIE UM ESPAÇO RELAXANTE AO AR LIVRE

Está na altura da sala de estar se mudar para o exterior da casa. Encontrar o mobiliário de exterior certo para o seu espaço é fundamental para que consiga um ambiente funcional e confortável.

créditos: hôma

Se o espaço o permitir, tente criar áreas diferentes, como se do interior da casa se tratasse, com uma zona de sofás, poufs e cadeirões para relaxar e outra só dedicada às refeições.

As espreguiçadeiras são ainda outra peça indispensável para o seu espaço exterior, se o que pretende é apanhar sol ou simplesmente descansar.

créditos: hôma

As opções podem ser variadas e os móveis podem ser em madeira de acácia, palhinha, rattan sintético ou alumínio, com um ar mais rústico e campestre ou com linhas muito contemporâneas.

O estilo boho é outra opção em alta na decoração de espaços exteriores. Este estilo boémio e descontraído é perfeito para relaxar e passar tempo com amigos, criando um "lounge" ao ar livre que transmite uma atmosfera de verão de destinos paradisíacos.

Já se quiser dar um toque romântico ao seu espaço exterior, os cadeirões baloiço são um must have, estas peças são perfeitas para desfrutar de momentos mais descontraídos e divertidos.

créditos: hôma

Uma boa combinação de vários estilos providencia uma decoração única ao seu jardim, terraço ou varanda e oferece uma nova vida a estes espaços, melhorando o seu conforto.

Por fim, não se esqueça que a escolha do mobiliário de jardim deve ser cuidadosa, uma vez que este tipo de mobiliário precisa de ser resistente para permanecer conservado no exterior. Tenha em atenção os materiais utilizados para garantir maior durabilidade.

créditos: hôma

Na hôma happy home living pode encontrar várias opções para decorar o seu espaço exterior, desde cadeiras e sofás, até mesas de refeição com os mais diversos materiais e estilos, permitindo que possa encontrar as peças ideais para complementar o seu espaço exterior.

PROTEÇÃO E ESTILO COM PÉRGULAS E GUARDA-SÓIS

Se quer aproveitar o seu espaço exterior ao máximo, não pode deixar de lado a proteção contra o sol. E é aí que entram as pérgulas e guarda-sóis! Além de proporcionarem sombra e proteção contra os raios UV, estes itens também podem trazer um toque de estilo e sofisticação ao ambiente.

Num espaço com pouca sombra, o guarda-sol é um elemento indispensável para as horas de maior calor, seja junto à piscina ou para criar uma zona de estar ou de refeições pensada para o convívio com a família e os amigos. Estas opções são ideais para quem tem pouco espaço ou prefere algo mais simples.

créditos: hôma

Para o espaço dedicado às refeições ao ar livre que se prolongam pela noite fora, o ideal é a instalação de uma pérgula. Além de demarcar a zona de refeições, proporciona um ambiente mais confortável para momentos de convívio num espaço agradável ao ar livre.

créditos: hôma

Estas peças podem ser encontradas em diferentes materiais robustos e duráveis e com inúmeras opções disponíveis, poderá escolher as cores e tamanhos que melhor se adequam ao seu espaço.

Não se esqueça de conjugar estes elementos com o mobiliário de exterior escolhido, para que todo o ambiente fique mais harmonioso.

créditos: hôma

Seja com pérgulas ou guarda-sóis, o importante é garantir a proteção do seu espaço exterior e ainda dar um toque de estilo e personalidade.

TRANSFORME O SEU JARDIM NUM REFÚGIO COM A DECORAÇÃO CERTA

Priorize a escolha de peças adequadas para o exterior ao decorar o seu jardim, procurando funcionalidade, charme e beleza para o espaço. Com a decoração certa, é possível transformar os espaços exteriores da casa em ambientes agradáveis, aconchegantes e integrados com a natureza, independentemente do tamanho do seu jardim ou terraço.

créditos: hôma

Para compor as áreas, é importante pensar em soluções e elementos-chave que combinem e complementem o ambiente. Acessórios e elementos decorativos, como almofadas, ajudam a tornar o ambiente mais intimista e acolhedor, proporcionando mais conforto ao seu mobiliário de jardim.

As flores também são sempre bem-vindas! Pode incluir peças de decoração como vasos e jarras, desta forma irá tornar o seu espaço ainda mais apelativo.

Para garantir um espaço funcional e organizado, opte por um baú de exterior, ideal para acomodar todo o material necessário para esta área, sem ter de ocupar espaço dentro de casa.

Na hôma Happy Home Living, vai encontrar uma grande variedade de acessórios para criar ambientes funcionais e apelativos.

COMPLEMENTE O SEU ESPAÇO

Apostar em complementos para a sua área exterior é uma forma de trazer mais conforto e funcionalidade, permitindo que desfrute dela também durante a noite. Criar um ambiente acolhedor e relaxante, transforma esta área num local de encontro agradável para amigos e familiares.

Se pretende trazer um ar mais romântico e aconchegante ao ambiente, as lanternas e velas são ótimas opções pois proporcionam uma iluminação suave e intimista.

Ao escolher este tipo de peças, lembre-se de ter em consideração não apenas o estilo e o design, mas também a funcionalidade e a segurança. Transforme o seu espaço num local acolhedor, confortável e funcional, que pode ser desfrutado a qualquer hora do dia.

Agora que já conhece todas as dicas para aproveitar ao máximo e criar um ambiente acolhedor e convidativo para relaxar, inspire-se nas nossas sugestões e dê uma vista de olhos no catálogo ar livre 2023 da hôma Happy Home Living.