Lá porque as espécies botânicas que cultiva no seu jardim apresentam um ar saudável e vivaz isso não significa que não necessitem de uma poda ocasional. Siga as indicações, muito fáceis de executar, recomendadas pelos melhores jardineiros profissionais do mundo.

As suas plantas exibem um ar muito sadio mas estão a crescer entortadas ou na direção errada? Não se preocupe porque existe solução para este problema! Um bom corte com a tesoura de podar de vez em quando serve para corrigir as formas desalinhadas das plantas de interior e favorece a densidade da folhagem. Estas são as podas que convém efetuar na altura certa. Descubra, de seguida, os passos que deve executar para atingir o objetivo que pretende e implemente-os sempre que necessário. 1. Elimine os ramos velhos e secos dos citrinos e corte até metade os do ano anterior. Mais adiante, durante o crescimento, terá que desbastar os ramos mais vigorosos. Não se esqueça desse pormenor. 2. Nas trepadeiras, corte os ramos do ano anterior. Deve eliminar um a dois terços do seu comprimento. Esse corte estimula a floração, que será mais abundante e de melhor qualidade. 3. Retoque as dracaenas e yuccas doentes se pretender limitar o seu crescimento. Corte o tronco entre 20 a 25 centímetros da superfície do substrato. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram