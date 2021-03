O manjericão (Ocimum basilicum) ou basílico, como também lhe chamam em muitas regiões, é uma erva muito utilizada na culinária, mas é também uma excelente planta companheira de espargos, tomates e beringelas. O basílico, devido ao óleo essencial que integra na sua composição, tem uma ação repelente de algumas pragas que atacam os vegetais, como o escaravelho do espargo, a lagarta do tomateiro, os mosquitos e as moscas. Também estimula o crescimento e sabor destes vegetais.

Nunca ponha, no entanto, esta planta junto da arruda, pois dão-se mal, à semelhança do que sucede com outras associações que não deve fazer, alertam, no entanto, os conhecedores. Para tirar maior partido do potencial anti-pragas do manjericão, o ideal é ter sempre um vaso desta erva aromática junto das restantes plantas ou até mesmo, discretamente, num canto nos seus canteiros e/ou maciços de flores. Para conhecer os (muitos) efeitos benéficos desta planta na sua saúde, clique aqui.