Uma horta cuidada exige trabalho, empenho e dedicação, para que as espécies cultivadas possam sobreviver às temperaturas mais rigorosas e o sol, apesar de necessário, é um dos principais inimigos das plantações, sobretudo nas zonas mais interiores do país, que facilmente atingem temperaturas na ordem dos 40º C nos meses de junho, julho e agosto. Nos meses de verão, é importante que tenha em atenção alguns cuidados em relação à rega da sua horta. Estas são algumas das principais precauções a ter:

- Regue, idealmente, a sua horta de manhã cedo ou ao final do dia, para evitar as horas de calor, que aceleram a evaporação da água.

- Não use água muito salina. Caso contrário, as suas plantas esgotam-se rapidamente. Os tomateiros são uma das exceções.

- No que diz respeito às plantas de folha que cultiva no seu terreno, regue-as frequentemente antes do amadurecimento, para que não fiquem espigadas.

- Espécies como o pimento, o feijão, o tomate, as ervilhas e os pepinos necessitam mais água quando começam a florescer. Se os que cultiva estão nessa fase, tenha esse fator em conta.

- As plantas de raíz, como a ervilha, a beterraba ou o rabanete, têm mais sede durante a formação, pelo que nesta fase as regras devem ser mais abundantes.