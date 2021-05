Algumas são invasoras, outras viram, com o passar dos anos, os seres humanos ocuparem espaços que, inicialmente, lhes pertenciam. Nascem expontaneamente em qualquer lado, podem surgir em qualquer altura do ano e, em muitos casos, chegam a afetar o crescimento de outras variedades botânicas pré-existentes que se desenvolvem no mesmo terreno. Por norma, tendem a multiplicar-se rapidamente, por causa da excelente adaptação climática que lhes é característica, como pode ver de seguida.

Em muitos casos, são espécies perenes, apresentam um curto intervalo entre a floração e a germinação, germinam em quase todos os substratos húmidos sem que exista uma fertilização específica. Muitas vezes consideradas pragas, têm uma alta dormência, uma alta longevidade e também uma alta produção, que é contínua. Existem, no entanto, formas de as erradicar para que não se espalhem pelas suas terras nem afetem as suas culturas. Aprenda a distinguir e a controlar seis das ervas daninhas mais comuns.

1. Taraxacum officinale

Esta anual, que pode atingir até 35 centímetros de altura, apresenta habitualmente folhas dentadas em rosetas basais e capítulos florais amarelos. Para se livrar dela, corte a raíz larga com um canivete ou com a pá que, por norma, utiliza para plantar. É popularmente conhecida como dente-de-leão.

2. Capsella bursa-pastoris

Também conhecida como bolsa-de-pastor ou erva-do-bom-pastor, consoante as regiões do país. É uma anual com entre 25 e 35 centímetros de altura, com folhas estreitas em rosetas basais e flores insignificantes. As plantas novas arrancam-se facilmente antes da floração. Para se livrar das velhas, passe um escarificador no solo.

3. Convolvulus arvensis

Esta perene atinge até 75 centímetros de altura e exibe flores com estrias vermelhas e brancas. Se se pretende livrar dela, convém retirar do solo todos os restos de raízes para evitar que se desenvolvam novas plantas. É conhecida popularmente como erva-garriola e estende-braços.

4. Veronica filiformis

Também apelidada de verónica, é uma planta perene com numerosos ramos delgados de hábito rasteiro e vistosas flores azuis. Os ramos emitem raízes facilmente. Recolha-as a fundo com a enxada para as remover das suas terras.

5. Ranunculus repens

Esta perene com folhas trilobadas exibe flores de um amarelo vivo. Aparece, geralmente, em solos húmidos e pesados e forma estolhos que enraizam rapidamente. Siga o seu rastro e arranque todas as raízes com o auxílio de uma pá. É popularmente conhecida como erva-quaresma e as suas flores como flores-de-quaresma. Nalgumas zonas, tem o nome de pataló.

6. Aegopodium podagraria

Pequena-angélica e angélica-menor são duas das designações que lhe deram. Muito resistente a doenças, pragas e insetos, é outra das plantas invasoras que ameaçam jardins e terrenos de cultivo. É mais comum no período de maio a agosto. Propaga-se por duas vias, através das sementes e dos rizomas.

Para se livrar dela, retire-a manualmente, calçando umas luvas antes de executar esta tarefa. Tapar o solo com um pedaço de cartão ou de tecido contra ervas daninhas, colocando-a sobre a superfície afetada, é outra das estratégias a que pode recorrer. Deve, depois, cobri-lo com uma camada de folhas secas ou de restos de jardinagem secos com cerca de 10 centímetros de espessura.