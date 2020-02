7 passos para engomar as suas camisas com distinção

Antes de engomar a camisa propriamente dita deve prestar atenção a alguns cuidados simples para facilitar esta tarefa. No entanto, deve ter em atenção, no momento da compra da peça, quais os tecidos que são mais fáceis de engomar e que não necessitem de cuidados especiais (como por exemplo poliéster, viscose, acrílico e nylon). Para isso só precisa de verificar as etiquetas.

Há ainda quatro elementos a considerar, nos momentos pré e pós-lavagem:

- Utilizar amaciador para as fibras amolecerem;

- Secar a camisa em cabides pois evita vincos;

- Pode sempre optar por colocar um spray pré-engomagem de forma a humedecer o tecido;

- Após engomar, voltar a colocar a peça num cabide.

E agora, que chegou o momento da ação, siga estes passos pela ordem correta.

1. Parte de trás do colarinho

Com a camisa do avesso comece pelas pontas dos colarinhos até ao interior. Passar o ferro nesta direção tem particular importância, uma vez que começar pelo meio pode causar rugas ou pregas nas suas pontas.

2. Punhos

Com os punhos do avesso, passar o ferro para alisar os vincos principais, novamente das pontas para o meio. Engomar delicadamente junto dos botões, para que não sejam danificados.

créditos: Philips

3. Mangas

Alisá-las com as mãos na tábua de engomar, antes de passar o ferro. Este passo pode evitar vincos desnecessários. Após passar os punhos coloque o ferro em direção aos ombros e no final verifique se o lado oposto da manga necessita um retoque adicional.

4. Costas

Quando estiver a passar a parte de trás da camisa é necessário ter em atenção se esta tem pregas. Se tiver, deve começar pelas pregas. Depois prossiga com o ferro pelo resto do tecido das costas. Pode ser necessário reposicionar a camisa algumas vezes na tábua de engomar para conseguir o resultado desejado.

5. Ombros

Posicionar a camisa de forma a que a tábua de engomar fique dentro do ombro. Passar o ferro da ponta da tábua até ao meio. Realizar o mesmo procedimento para a outra manga.

créditos: Philips

6. Frente da camisa

Engomar delicadamente junto dos botões, pois não quer danificar nem enfraquecer as linhas que os cozem. Se a camisa tiver bolsos na frente, deve começar a passar de fora para dentro.

7. Parte da frente do colarinho

Para finalizar deve passar a parte da frente do colarinho, pois durante o processo pode ficar com rugas. Aplicar o mesmo método do primeiro passo, ou seja, começar das pontas para o interior.

Nunca esquecer que a temperatura do ferro deve estar de acordo com o tecido a engomar. Deve por isso testar a temperatura com a peça do avesso e num local pouco visível para que não danifique a camisa.