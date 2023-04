5 peças essenciais para o seu hall de entrada

O hall de entrada é a primeira impressão que os convidados têm de uma casa. Este ambiente exerce um papel importante, uma vez que dependendo da decoração do espaço temos uma boa impressão do resto da casa ou não. Mesmo que os seus convidados entrem noutras divisões que estejam decoradas a rigor, se a decoração do hall estiver de alguma forma negligenciada, será essa a ideia que os seus convidados acabarão por reter.

Mas, mais do que impressionar os convidados, este espaço pode e deve ser uma área prática e organizada. Simultaneamente, este ambiente deve ter também uma vertente mais funcional, uma vez que pode ser um espaço dedicado a pendurar os casacos com que entra em casa quando vem da rua e o mesmo se aplica ao calçado.

créditos: hôma

Não devemos, então, descurar a decoração do hall de entrada, uma vez que este deve ter personalidade e, ao mesmo tempo, ser acolhedor. Esta área dá ainda o mote para a decoração do resto da casa, sendo importante garantir uma certa coerência.

A pensar nisso, deixamos-lhe algumas sugestões de peças essenciais que não podem faltar no seu hall de entrada. Siga as nossas dicas e inspire-se nas soluções da hôma happy home living.

CONSOLAS ELEGANTES E IRREVERENTES

À primeira vista, as consolas são “apenas uma mesa”, mas estes móveis são muito mais do que isso. Estas peças clássicas e intemporais são elementos-chave na decoração do seu hall de entrada.

créditos: hôma

Esta peça de mobiliário tem um carácter forte de funcionalidade, uma vez que é nela que colocamos as chaves de casa, os documentos importantes e outros elementos do dia-a-dia. Mas para além da funcionalidade, a consola é também um dos pontos fulcrais na decoração do hall de entrada, pois é a peça onde o olhar dos seus convidados estará centrado. Por este motivo é importante investir numa peça que seja realmente única e esteticamente apelativa.

Existem consolas para todos os gostos, com diferentes materiais, predominando as de madeira, em tons mais claros ou escuros. Esta opção é ótima se o que pretende é criar uma atmosfera mais aconchegante, sem perder a sofisticação que lhe é característica.

créditos: hôma

Já as consolas em metal providenciam um visual mais elegante e refinado, encaixando se perfeitamente num estilo mais contemporâneo, sem ocupar demasiado espaço e volume.

Na hôma happy home living pode encontrar vários estilos de consolas para o seu hall de entrada. Aposte na peça que mais se identifica com a restante decoração da casa e dê destaque a esta divisão.

ESPELHOS QUE REPRODUZEM LUZ

Uma das formas mais clássicas e seguras para decorar o hall de entrada é combinar um espelho e uma consola. No entanto, importa escolher modelos que harmonizem com a decoração da casa pois é na entrada, que devemos perceber a identidade e o estilo da mesma.

créditos: hôma

Neste ambiente, os espelhos são peças chave por diversos motivos, um deles é que entregam profundidade e amplitude pois reproduzem toda a luz que entra neste espaço, abrindo assim o horizonte e produzindo a sensação de uma maior dimensão. Além disso, os espelhos são úteis na entrada para nos vermos antes de sairmos de casa! Um último olhar antes de sair é muitas vezes aquilo que fazemos e o espelho certo faz toda a diferença nesse momento.

créditos: hôma

Opte por colocar o espelho em cima da sua consola ou então pendurar numa parede; escolha entre os vários formatos e tamanhos, desde retangulares, ovais, com moldura em madeira, metal ou materiais naturais, como o rattan ou a ráfia. Na hôma happy home living existem várias opções: o difícil vai ser escolher.

BANQUETAS E PUFFS QUE PERSONALIZAM O SEU ESPAÇO

Uma banqueta ou um puff é provavelmente uma das peças que à primeira vista pode não parecer essencial, mas quando analisamos mais em detalhe, percebemos que estas peças transformam o design do seu hall de entrada. Com o design adequado, um puff ou uma banqueta podem revolucionar a área de passagem mais importante da sua casa.

créditos: hôma

As banquetas, apesar de serem parecidas a bancos, acabam por ser muito diferentes, uma vez que estas não têm só como funcionalidade sentar, mas sim embelezar o ambiente; desta forma os materiais utilizados acabam por dar um toque de suavidade. Esta peça resulta em diferentes contextos até mesmo por debaixo de certas consolas, nunca ocupando, por isso, muito espaço. Tudo depende, é claro, do tamanho do seu hall de entrada, há banquetas maiores e outras mais pequenas, que vão certamente encaixar no seu espaço.

créditos: hôma

Os puffs têm origem em França e complementam qualquer espaço. São acessórios que, em maior ou menor tamanho, fazem notar a sua presença. Sejam circulares ou quadrangulares, os puffs são a peça que faltava à entrada de sua casa. São vários os materiais utilizados neste tipo de mobiliário: o veludo, por exemplo, é uma excelente opção se quer transmitir uma sensação de luxo. Dependendo do tamanho, os puffs podem existir sozinhos ou acompanhados.

créditos: hôma

Escolha a opção que achar que ficará melhor no seu hall de entrada, tendo sempre em conta o conforto, mas também a estética desta peça.

BENGALEIRO UMA PEÇA-CHAVE

Os bengaleiros são das peças mais intemporais que existem. Com o passar das décadas foram evoluindo em termos de design, mas mantiveram sempre intacta a sua funcionalidade. No entanto, a verdade é que, mais do que pendurar roupa, os bengaleiros são acessórios que acabam por ser também decorativos.

créditos: hôma

Esta peça icónica que facilmente se adapta a qualquer estilo de decoração pode existir num canto do hall ou contra uma das paredes. Existem vários tipos de bengaleiros que vai certamente adorar. Pode optar por uma peça de metal ou de madeira e pode até escolher por uma peça 2 em 1 que tenha incluído um espelho ou uma sapateira.

TUDO TEM UM LUGAR, ATÉ OS SAPATOS

Nos dias de hoje, mais do que nunca, sabemos que o calçado que anda na rua não deve andar em casa. Uma excelente forma de evitar isso é colocar uma sapateira no seu hall de entrada, pode optar por um móvel mais completo que tenha também cabide ou até um banco com uma prateleira inferior, caso o seu espaço for muito limitado e tenha de poupá-lo.

créditos: hôma

Escolha uma opção que tenha em conta o seu espaço e conjugue com a restante decoração do hall de entrada. Pode optar por peças com um assento em madeira e colocar algumas almofadas decorativas, ou então escolher uma peça em metal que tenha vários níveis.

créditos: hôma

Agora que já conhece as peças essenciais para decorar o seu hall de entrada, está na altura de se inspirar nas nossas sugestões. Encontre todas estas propostas e muito mais em hôma happy home living.