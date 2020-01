São 12 soluções para criar cantinhos no jardim que se irão revelando com o passar do tempo. Soluções que pode adaptar a diferentes tipos de solos, a diferentes tipos de climas e até a diferentes tipos de gostos pessoais. Veja o que deve fazer à medida que as semanas forem passando para conseguir um jardim (ainda) mais bonito e acolhedor. Descubra, de seguida, os conselhos que deve ter em linha de conta para valorizar os seus espaços de cultivo botânico.

Em janeiro aposte no contraste

Para o seu jardim este mês, invista num ambiente típico de inverno sem estruturas para apoiar as plantas. O efeito é, por norma, espetacular e, apesar de o branco tender a ser a cor dominante, o realce vai para o relevo e o contraste proporcionado pelo colorido das plantas. Este efeito permite criar uma paisagem única, muito difícil de conseguir nalgumas zonas do país, sobretudo a sul, mas que não deixa ninguém indiferente nas primeiras semanas do ano.

Em fevereiro invista no regresso da cor

Para este mês, aposte num magnífico cantinho, protegido e abrigado, que se possa encontrar em floração logo em fevereiro. Entre as plantas a usar, sugerimos amores-perfeitos e narcisos. Muitos narcisos! As tulipas podem ficar à espera do próximo mês quando a floração neste local atinge o seu apogeu. Depois, só tem de fazer uma pausa e admirar atentivamente o que o rodeia. Repare seguidamente na profusão de cor que obterá num espaço tão pequeno e surpreenda-se.

Em março é altura de pérgolas com glicínias

Para março, o terceiro mês do ano, não há nada melhor no jardim do que as glicínias e os seus múltiplos tons de azul e violeta. Aconselhamos, antes da chegada a primavera, a colocar as glicínias em estruturas muito sólidas, como é o caso das vigas de ferro. No caso de recorrer a pérgolas de madeira, outra das hipóteses recomendadas pelos especialistas em jardinagem e botânica, as traves devem ser igualmente resistentes para suportarem o peso da planta.

Em abril é tempo de relvados floridos

Além do aspeto estético que confere a um espaço, um tapete de relva com vivazes rasteiras faz poupar água, porque estas variedades botânicas são, por norma, regadas por sistema gota a gota. Sugerimos, por exemplo, a utilização da Armeria maritima que, com os seus 10 a 12 centímetros de altura e com as suas flores esféricas, cumpre, por norma, as mais exigentes expetativas em termos decorativos. Antes da chegada do verão, esta é uma boa decisão a tomar.

Em maio invista em arcadas de rosas e murta

Em maio, não restam dúvidas, as grandes protagonistas do jardim são as rosas, que podem trepar por uma original estrutura de madeira envelhecida para conferir ao espaço um aspeto rústico que não deixa indiferente quem o admira. Debaixo das rosas, à sombra, pode completar o quadro primaveril com murtas. As arcadas de rosas, que podem ser de cores diferentes, conferem um maior romantismo a qualquer jardim, tornando-o pitoresco e mais sedutor.

Em junho forme uma avenida de formas e cores

O maciço de vivazes pode converter-se na maior atração do jardim no mês que fica marcado pela sempre tão ansiada chegada do verão e do calor. Desde que projetado com imaginação e muita técnica, são surpreendentes os resultados que se conseguem alcançar com esta opção. Para a concretizar, pode utilizar diferentes espécies. Se o fizer, irá conseguir o aspeto de uma autêntica avenida de flores a fazer lembrar que o verão está praticamente aí à porta.