A cidade do Porto volta a ser o palco da maior conferência europeia dedicada à felicidade corporativa: o Happiness Camp. A 3ª edição do evento, promovida pela Associação Happiness Camp, cujo objetivo é o combate ao paradigma atual do mundo corporativo, onde o burnout e a depressão predominam, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e feliz, terá lugar na Alfândega do Porto, no dia 17 de setembro de 2024. A participação é gratuita, mediante inscrição, e espera reunir cerca de 15.000 participantes de mais de 50 nacionalidades, entre profissionais e empresas, todos unidos pelo interesse comum: a sustentabilidade humana nas organizações.

Segundo dados da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, 16,5% da população portuguesa apresenta perturbações de ansiedade, as perturbações do humor têm uma prevalência de 7,9% e as doenças mentais e do comportamento representam 11,8% da carga global das doenças no país - uma percentagem superior à das doenças oncológicas e apenas inferior às doenças cérebro-cardiovasculares, o que demonstra a degradação da saúde mental em Portugal.

Assim, a 3ª edição do Happiness Camp pretende discutir a felicidade como um todo, através da partilha de conhecimentos, sensibilização e criação de uma comunidade de apoio, onde os participantes possam trocar e aprender as melhores práticas sobre felicidade. Só em 2023, 75% dos participantes relataram ter implementado novas estratégias de bem-estar nas suas empresas, levando a um aumento mensurável da satisfação e bem-estar dos funcionários.

"Ao longo das últimas edições, o Happiness Camp tem sido uma plataforma de mudança positiva. Este ano, mais do que nunca, queremos abordar a urgência da felicidade corporativa, especialmente num momento em que os dados mostram uma realidade de degradação alarmante da saúde mental em Portugal, mas também uma crise de emigração de talento jovem, onde o burnout e a depressão predominam a realidade corporativa portuguesa", afirma António Pedro Pinto, Presidente da Associação Happiness Camp e co-fundador e CEO do Happiness Camp.

Pedro Pinto ainda acrescenta que o Happiness Camp "surge como um farol, que pretende tornar a sustentabilidade humana na pedra angular de todas as organizações". O presidente da Associação ainda se mostra confiante de possam " nspirar transformações profundas que não só melhoram a vida dos indivíduos, mas também fortalecem o tecido social e empresarial do nosso país."

Destaques do Evento

O Happiness Camp 2024 contará com dois palcos principais – o Happy Stage e o Joyful Stage – onde serão realizadas mais de 25 palestras de especialistas internacionais e nacionais em felicidade e sustentabilidade humana. Entre os temas abordados estarão temáticas como a promoção do bem-estar no local de trabalho, a liderança consciente e a experiência do colaborador.

No Happy Stage, os participantes terão a oportunidade de ouvir palestras de figuras influentes como: Lori George, Ex-Diretora Mundial de Diversidade, Equidade e Inclusão na Coca-Cola, e a primeira profissional no mundo a trabalhar políticas como a de igualdade salarial, e que discutirá estratégias de liderança orientadas para o propósito; Kerri Warner, Diretora Mundial de Comunicação Interna na Spotify, que abordará estratégias para criar proximidade numa era de trabalho hibrido, e em empresas com centenas de colaboradores; Jen Fisher, Diretora de Sustentabilidade Humana da Deloitte, e primeira Chief Wellbeing Officer no mundo, que falará sobre técnicas para criar equipas mais resilientes; e, Tom Freeman, Diretor de Cultura Organizacional da Headpsace, que explorará politicas de saúde mental, e o impacto das mesmas na cultura organizacional.

Já no Joyful Stage, o foco será em temas críticos como a neurodiversidade e as expectativas da geração Z no mercado de trabalho, com Sonya Barlow, CEO da LMF Network e Apresentadora da BBC; o papel da diversidade na transformação organizacional, com Dr. Zaheer Ahmad, Membro do Conselho de Diversidade, Equidade & Inclusão da Toyota Motors & membro independente na Premier League; e o papel da autopromoção no bem-estar e produtividade, através das mãos de Stefanie Sword-Williams, CEO da Fuck Being Humble.

Experiências interativas e networking

O evento também incluirá os Happiness Labs: sessões práticas, em formato de masterclasse, que proporcionarão aos participantes a oportunidade de aprender e aplicar técnicas para melhorar a experiência do colaborador, aprimorar culturas organizacionais, e trabalhar a saúde mental. Estes workshops exigem inscrição prévia e abordarão temas como linguagem corporativa inclusiva, a humanização da marca, e psicologia positiva. Alguns dos promotores incluem o International WELL Building Institute, IE University Madrid, e Nova Business School.

Além disso, o Happiness Camp 2024 oferecerá espaços dedicados à promoção de uma agenda lúdica, que visam quebrar barreiras, promover sinergias, assim como trabalhar os skills de comunicação e colaboração, através de atividades como team-buildings e yoga do riso.

No final da conferência, os participantes terão ainda acesso a um certificado que contabiliza 8 horas de formação oficial, que é acreditado pela prestigiada Happiness Business School, e que pode ser personalizado em diferentes áreas, como a de comunicação, liderança e saúde mental.