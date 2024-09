Equinox Nocturne é o nome do próximo evento que marca a estreia da Harvest Series em Portugal e que vai realizar-se no dia 21 de setembro num lugar repleto de mística.

A empresa, especializada em organizar experiências de wellness direccionadas para o crescimento, conexão e mudança pessoal em várias partes do mundo, escolheu o Convento de Cristo, considerado Património Mundial da UNESCO, para acolher aquela que é a sua primeira edição em território nacional.

Este evento, que irá decorrer no dia em que acontece o Equinócio de Outono, pretende proporcionar uma experiência transformadora através de vários momentos que juntam música, meditação guiada, discussões interativas e sessões de exploração cultural do Convento de Cristo.

"Neste espaço sagrado, sob o céu noturno, os participantes serão convidados a explorar as profundezas de sua própria consciência, forjar conexões que ressoam com a alma e celebrar a colheita — tanto literal quanto metafórica — que nos nutre e sustenta a todos", pode ler-se em comunicado.

Informações Email: reservations@harvestseries.com

WhatsApp: +90 533 921 96 90

Bandua, Marc Planells e Kátia Leonardo são alguns do momentos musicais que vão passar pelo Equinox Nocturne e prometem animar esteve evento noturno que terá lugar entre as 17h00 e as 22h00.

Para além do entretenimento, todos os participantes terão oportunidade de experimentar os premiados vinhos Alentejanos “Howards Folly” e ainda provar diferentes petiscos saudáveis.