O tempo quente e os dias mais longos favorecem os passeios pelo campo ou à beira-mar, e a própria natureza oferece-se, esplendorosa, para que dela possamos desfrutar em pleno. Aproveite esta fase do ano para se reconectar com a fonte primordial da vida e reequilibre a sua energia ao ar livre!

A Natureza é a grande mãe de toda a vida – dela colhemos os produtos que nos alimentam e que asseguram a nossa saúde, não só a nível físico, mas também mental. O cérebro humano precisa de ter espaço, em sentido literal e figurado, e é por isso que nos sentimos tão bem quando estamos em espaços amplos como uma praia ou um campo vasto. Alargar horizontes físicos ajuda-nos, mesmo que inconscientemente, a ter uma visão mais alargada das situações, colocando-nos em perspetiva e fazendo-nos perceber que tudo é relativo.

Para além disso, o contacto com a Natureza ajuda a reduzir o stresse e a ansiedade, a fortalecer o nosso sistema imunitário e a melhorar o nosso poder de concentração, a equilibrar a pressão arterial e a combater inflamações.

Para desfrutar dos benefícios da Natureza pode fazer passeios em família e organizar um piquenique ou uma ida à praia com os amigos, entre tantos outros programas que o ajudam a espairecer e a renovar energias. O ar puro que respira oxigena as suas células e ajuda-as a renovarem-se, fazendo com que se sinta mais descontraído e até enérgico depois de passar um dia ao ar livre.

Embora o convívio com as pessoas de quem gosta seja, por si só, uma preciosa terapia, quando está a precisar de recarregar energias é conveniente que passe algum tempo sozinho na Natureza. Dessa forma, conseguirá absorver muito mais atentamente aquilo que está à sua volta, apercebendo-se de detalhes que podem passar despercebidos se estiver acompanhado. Desligue o telemóvel ou deixe-o no silêncio, para não ser perturbado com chamadas e mensagens.

Não se preocupe em tirar fotografias, procure, sim, captar com atenção os detalhes do que está a ver e guarde essa imagem na sua mente. Mantenha-se sempre em segurança, evitando sítios que podem colocá-lo em algum tipo de risco e, se estiver sozinho, leve consigo o telemóvel, no silêncio, e informe alguém do lugar para onde vai.

Conecte-se com a sua essência em contacto com a Natureza:

1 – Caminhe descalço, para poder sentir a erva debaixo dos seus pés ou a areia da praia. Sinta a ligação com o chão que pisa e a vida que pulsa debaixo dele, a força que o liga ao centro da Terra, de onde emana a força magnética que nos sustém.

2 – Sente-se e observe tudo o que está à sua volta, os pequenos animais que cumprem as suas tarefas para ter alimento, as plantas, as flores coloridas, as árvores sólidas que crescem em direção ao céu, os pássaros que cruzam o azul-celeste. Esteja atento aos sons que a Natureza emite, feche os olhos e inspire e expire profundamente, sem pressas, enquanto apenas se concentra no que ouve. Deixe que a paz e a imensidão da Natureza ocupem a sua mente por completo, fazendo-o perceber que faz parte dela e que tudo o que existe está conectado.

3 – Caminhando no campo, escolha uma árvore e abrace-a. Sinta a sua energia, a vida que flui dentro do seu tronco forte. Sinta essa energia em conexão consigo próprio, respirando profundamente e entregando as suas dúvidas e preocupações à imensidão que o rodeia.

4 – Se puder dar passeios à beira-mar, escolha praias com menos pessoas ou a horas em que há mais tranquilidade. Caminhe à beira-mar (em segurança!) e sinta a água fria do mar refrescar os seus pés em ondas que vão e vêm, e compreenda que tudo na vida se desenrola em fases, nada é estanque, nada está parado. Contemple a imensidão do mar e lembre-se que você é um elo na cadeia universal – com a sua importância para que a ordem se cumpra, nem menor nem maior que nada. Perante o infinito do mar, relativize a importância daquilo que o aflige e confie na energia maior que tudo governa, lembrando-se que nunca estamos desamparados.

A água do mar ajuda a prevenir e a tratar diversos problemas de saúde. Para além da calma que nos transmite, o mar ajuda a aliviar as dores reumáticas e a ativar a circulação do sangue. Além disso, o nível de iodo presente na água do mar é benéfico para a pele, especialmente para peles oleosas e com acne. Por outro lado, o movimento das ondas ajuda a massajar o corpo, o que ativa a circulação do sangue e tem um efeito relaxante. Caminhar à beira-mar faz com que os seus músculos trabalhem mais, e isso ajuda-os a ficarem mais fortes e também ajuda o seu coraçãozinho a trabalhar melhor. E, para além dos benefícios do mar, saiba que andar descalço pela areia tonifica as pernas e ajuda a melhorar a circulação do sangue. A nível energético, o mar purifica e limpa a sua energia, fazendo-o sentir-se revigorado.

Com profundo respeito pelo espaço onde se encontra, leve consigo algumas conchas, ou folhas, paus, pedras, pequenos objetos que possa levar para sua casa e que o recordem sempre da imensidão de tudo aquilo que está à sua volta e da sua profunda e íntima conexão com a Terra.